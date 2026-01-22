El ministro del Interior, Diego Santilli, sigue con su agenda política en distintas provincias para consolidar respaldos de cara al debate parlamentario de la reforma laboral, uno de los proyectos prioritarios del Gobierno nacional para las sesiones extraordinarias de febrero.

Tras recoger el compromiso del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, por apoyar la iniciativa, Santilli viajará este jueves a Paraná para reunirse con Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos y dirigente con larga trayectoria política.

El encuentro entre Santilli y Frigerio estaba programado para las 10.30 de la mañana de hoy, Jueves 22 de Enero, en Paraná, donde analizarán no solo temas vinculados a la reforma laboral sino también otros puntos de gestión federal entre la Nación y Entre Ríos.

La comitiva nacional también incluye al vocero presidencial, Manuel Adorni, quien participa de las gestiones en Paraná para consolidar el bloque de apoyo de los gobernadores aliados y de "Juntos por el Cambio".

A cambio del apoyo legislativo, el gobernador entrerriano busca avanzar en acuerdos sobre temas prioritarios para su provincia, como la hidrovía, financiamiento para obras públicas y el pago de deudas con las cajas jubilatorias. Entre los temas más urgentes se encuentran la culminación de las obras en Ruta Nacional 11 y 18 y que inicien con el plan de bacheo en la ruta 127.

Frigerio, además, anunció recientemente el hallazgo de dispositivos de espionaje ilegal en su oficina y presentó denuncias penales, un dato que marcó parte de la agenda política provincial en los últimos días.

Durante los últimos días, Santilli viene intensificando una gira por distintas jurisdicciones con el objetivo de ampliar la base política del proyecto de reforma laboral en el Congreso, gestionando respaldos con mandatarios provinciales y articulando líneas de trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y las provincias.

“Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, sostuvo Santilli tras el encuentro con el gobernador neuquino, Rolando Figueroa.

Hasta el momento, el funcionario ya consiguió el apoyo de cinco mandatarios provinciales, entre ellos los de San Juan, Salta, Chaco, Mendoza y Neuquén. Con la adhesión que se espera de Frigerio tras la reunión de este jueves, ese número ascendería a seis gobernadores que respaldan la iniciativa.

La iniciativa de reforma laboral impulsada por el Gobierno busca modernizar el marco normativo vigente desde hace décadas y generar condiciones más flexibles para el empleo y la productividad. El proyecto será uno de los protagonistas en la discusión legislativa durante las próximas semanas, con la idea de lograr su aprobación en el Senado durante febrero.

Santilli continuará con su agenda de diálogo federal y encuentros con gobernadores para consolidar el apoyo político necesario en el Congreso, en un contexto en el que la estrategia incluye sumar consensos en diferentes bloques y provincias.

