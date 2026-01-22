Federico Glustein: “Cuando hay un cerrojo o un parate de producción en una PyME, la destroza”

El economista, Federico Glustein, habló con Canal E y se refirió a que a medida que se acerca la fecha clave del 10 de febrero, cuando comenzará el tratamiento de la reforma laboral, se intensifican los debates entre sindicatos, cámaras empresarias y el Gobierno.

Uno de los ejes centrales del conflicto es el reemplazo de los convenios colectivos sectoriales por convenios por empresa. Al respecto, Federico Glustein explicó: “Lo principal que destacan es que no están de acuerdo con los convenios por empresa por sobre los convenios colectivos sectoriales como hay hoy en día”.

La desventaja de las PyMEs frente a los gremios

Según desarrolló, el cambio colocaría a las PyMEs en una posición de vulnerabilidad frente a los gremios. “Una cosa es tener la billetera o el poder político, jurídico, económico, que tiene una gran empresa, pero la otra es las PyMEs”, planteó.

Glustein remarcó que un conflicto laboral puede resultar terminal para empresas pequeñas: “Cuando hay un cerrojo o un parate de producción en una PyME, la destroza”. Otro punto crítico es el esquema de aportes obligatorios. “El artículo 128 prohíbe los aportes para las cámaras y para las entidades empresariales, pero mantiene la de las organizaciones sindicales”, señaló.

Esto, manifestó, afecta directamente el equilibrio de la negociación colectiva: “Eso deja en una posición de debilidad en la negociación colectiva, por ende, lo que hace es perjudicar, sobre todo, a este sector de medianas y pequeñas empresas”.

Cuáles son los cuestionamientos del sector PyME

El entrevistado también se refirió a la eliminación del principio de ultraactividad de los convenios colectivos. “El cuestionamiento es sobre el artículo 126 de la reforma, que limita la ultraactividad solamente a las cláusulas normativas, excluyendo las obligaciones”, comentó.

En este sentido, sostuvo que esta modificación profundiza la fragilidad de las PyMEs: “Hoy en día tenemos, según las cámaras de la pequeña y mediana empresa, una situación de debilidad frente a los gremios”.