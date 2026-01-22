El analista político, Eduardo Ibarra, conversó con Canal E y examinó el discurso que el presidente Javier Milei brindó en el Foro Económico Mundial de Davos y señaló una serie de inconsistencias entre el mensaje oficial, la gestión de gobierno y los datos objetivos de la economía argentina.

“Es un discurso bastante en línea con lo que el presidente Milei nos tiene acostumbrados en cuanto a su perspectiva ideológica y su mirada, no solamente de la cuestión geopolítica”, afirmó Eduardo Ibarra. En ese sentido, destacó que Javier Milei “volvió a ratificar su alineamiento incondicional con los Estados Unidos” y defendió “al capitalismo de libre empresa, planteándolo como una doctrina justa y eficiente que garantiza el desarrollo y el crecimiento del país”.

Javier Milei insiste en la nula participación del Estado

Sin embargo, subrayó una contradicción central: “Él enfatiza mucho que el Estado y la política no deben intervenir y fastidiar, utilizó esa palabra, a los empresarios que son quienes realmente garantizan el desarrollo y el crecimiento de un país”, aunque recordó que Milei “es jefe de Estado y a su vez es político”.

Ibarra remarcó que el discurso presidencial se apoya en indicadores que no reflejan, a su criterio, el impacto real de la gestión. “Cuando habla de ello se refiere a que bajó la inflación del 300 al 30% y también que bajó la pobreza del 57 al 27%”, señaló. No obstante, contrastó esos datos con informes económicos recientes: “El informe del CEPA dice que desde su gestión se han cerrado 21.000 empresas, un promedio de 30 empresas por día”.

Un programa económico para pocos

En esa línea, cuestionó la idea de que las políticas actuales beneficien al conjunto del sector privado. “Estas políticas no están beneficiando a la mayoría de los empresarios, sino a algunos empresarios, sobre todo los más poderosos”, sostuvo, y ejemplificó: “El CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, incrementó su fortuna en estos dos años en 2.000 millones de dólares, mientras otras empresas se van fundiendo y van cerrando”.

Respecto del modelo económico global, el entrevistado advirtió que no se trata de un fenómeno aislado. “Lo que está pasando en el mundo es que la riqueza de los países está cada vez en un puñado menor de personas”, afirmó. Asimismo, agregó que en América Latina “la pirámide social se está ensanchando cada vez más la base”.

También se refirió a las referencias bíblicas utilizadas por el presidente Milei en Davos. “Él dice no le estamos regalando el pescado sino que le estamos enseñando a pescar”, recordó, pero contrapuso esa metáfora con otro dato: “Hoy tenemos 6 millones de planes sociales”.