Alberto Ruskolekier: “El mundo está hablando de un mundo que perdió la institucionalidad”

El analista internacional, Alberto Ruskolekier, en comunicación con Canal E, se refirió al discurso de Donald Trump en el Foro de Davos, el cual reavivó el debate global sobre el rumbo del sistema internacional.

“Estamos hablando del presidente del país quizás más poderoso del mundo”, señaló Alberto Ruskolekier al contextualizar la centralidad del mensaje de Donald Trump, pronunciado ante más de 60 jefes de Estado y los principales ejecutivos globales.

La amenaza de Trump en el foro de Davos

Uno de los puntos más sensibles fue Groenlandia. Según relató, Trump fue contundente: “Yo tengo la fuerza para usarla, la podría usar, pero no necesito usarla ni quiero usarla”. Además, aseguró haber alcanzado un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y advirtió: “Si Europa dice que sí, él va a estar agradecido. Y si Europa dice que no, él va a recordarse el no de Europa”.

Ruskolekier subrayó que Donald Trump fue más allá al referirse al rol histórico de Estados Unidos en Europa: “Sin Estados Unidos, en Europa estarían hablando alemán o japonés”. Y agregó que Trump incluso sostuvo que “los suizos son buenos gracias a nosotros”.

La decaída de la institucionalidad

Además, destacó la aparición de nuevas estructuras de poder internacional. “El mismo miércoles se firmó la Junta de la Paz, the Board of Peace”, explicó, y remarcó que ese espacio podría funcionar como un reemplazo de la ONU. En ese contexto, advirtió: “El mundo está hablando de un mundo que perdió la institucionalidad, por lo menos en los términos que hemos conocido”.

El entrevistado comentó que el trasfondo es claro ya que “estamos viendo un mundo de fuerza”, donde las reglas multilaterales tradicionales quedan relegadas. “Las instituciones, como las hemos conocido, están totalmente lateralizadas”, sostuvo.

El escenario global, según analizó, se encamina a una división en bloques: “El mundo se está dividiendo, en mi opinión, en tres partes. Una, Estados Unidos, dos, China y llámale Rusia”.