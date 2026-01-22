Simonetta sobre el discurso de Trump en Davos: “Es una reacción de EEUU ante el silencioso avance de China”

El economista, Martín Simonetta, en contacto con Canal E, analizó el discurso de Donald Trump en el Foro Económico Mundial de Davos, el cual volvió a encender el debate sobre el proteccionismo, la disputa entre potencias y el lugar que ocuparán los países periféricos en el nuevo orden mundial.

Para Martín Simonetta, el mensaje de Donald Trump debe leerse como una reacción defensiva. “Creo que lo que podemos ver es una reacción de Estados Unidos ante el silencioso avance de China”, explicó, y recordó que ese país “ingresó a la Organización Mundial del Comercio avalado por los Estados Unidos” y hoy “está incrementando fuertemente su productividad, sus costos y liderando en muchos aspectos de la inteligencia artificial”.

La eficiencia de China a la hora de comercializar

Según desarrolló, el problema para Estados Unidos es que “hace los descubrimientos, las innovaciones, y China rápidamente los copia, los produce más eficientemente, con menores costos, y los funciona globalmente”. En ese contexto, propuso interpretar las medidas de Trump como una estrategia de repliegue: “Tal vez deberíamos pensar las acciones de Trump como acciones defensivas”.

El proteccionismo aparece como una herramienta central. Simonetta sostuvo que Donald Trump busca “marcar territorio, América para los americanos, como en el siglo XIX”, a través de “barreras arancelarias y no arancelarias” para limitar “el acceso de productos del mundo, pero especialmente de China a los Estados Unidos”.

La delicada situación económica de Estados Unidos

Ese giro responde, según explicó, a problemas estructurales internos. Estados Unidos es un país “muy endeudado, con un déficit fiscal difícil de licuar”, lo que, en la visión del presidente estadounidense, “requiere un enorme volantazo”.

Al analizar el escenario regional, el entrevistado planteó interrogantes sobre el futuro de América Latina y, en particular, de Argentina. “La pintura azul, roja y blanca se va a extender casi hasta el fin del mundo, hasta el lado más austral del mundo”, afirmó, en alusión a la expansión de la influencia estadounidense.

En ese marco, advirtió sobre la pérdida de autonomía: “¿Qué va a pasar con la Argentina? Prácticamente no va a tomar decisiones propias”. Sobre la misma línea, comparó posibles escenarios de dependencia: “¿Vamos a volver a la época de mandar el cuero a Europa para que nos manden las botas?”.