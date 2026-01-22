El auge de las billeteras virtuales: cuáles son sus ventajas contra los medios de pago tradicionales

El especialista en criptomonedas, Manuel Beaudroit, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en que el uso de billeteras virtuales y cripto activos para pagar gastos en el exterior crece con fuerza entre los argentinos, impulsado por las restricciones cambiarias, la digitalización de los medios de pago y la búsqueda de mayor eficiencia en costos.

“Históricamente, digamos, por contexto económico, siempre hubo muchas restricciones y acceder a esa moneda también era muy caro”, señaló Manuel Beaudroit al explicar por qué los argentinos buscan alternativas al efectivo y a las tarjetas tradicionales.

El boom de las billeteras virtuales

En ese contexto, el avance tecnológico fue clave. “En los últimos años hubo una explosión en lo que se llaman pagos en tiempo real. En Argentina lo conocemos como pago con QR”, explicó. Este fenómeno no es exclusivo del país: “En otros países, como en el caso de Brasil, se conoce como PIX y cada país está básicamente desarrollando su propia tecnología”.

Uno de los cambios más relevantes es la posibilidad de pagar en Brasil sin necesidad de comprar reales. “Lo que vemos en el caso de Brasil, específicamente, es que hoy el argentino puede ir y pagar usando PIX, el sistema de pagos local, pero desde pesos, con un tipo de cambio que es súper efectivo”, afirmó Beaudroit.

También destacó el rol de las stablecoins, especialmente USDT, y el cambio en la experiencia del usuario. “Nosotros venimos trabajando en cripto desde hace muchos años y muchas veces nos costaba una tonelada de tiempo explicar justamente qué era el USDT, qué era el PIX, etcétera”, recordó.

Sin embargo, ese escenario está cambiando rápidamente. “Creo que lo mágico que está sucediendo hoy es que todo eso funciona abajo del capó, básicamente”, sostuvo el entrevistado, en referencia a que el usuario ya no necesita entender la complejidad técnica para beneficiarse del sistema.

El uso de la tecnología cada vez más fácil para el usuario

Según explicó, el foco está puesto en la experiencia: “Es utilizar la tecnología sin la necesidad de exponer al usuario a que sea experto en la misma”. Esto permite una adopción mucho más masiva.