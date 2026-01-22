Tres cámaras empresariales de la industria nacional, CAME, ADIMRA y CAC, se sumaron al debate del Proyecto de Ley de Modernización Laboral, apuntando a una reforma eficaz, con un fuerte equilibrio entre modernización, productividad y estabilidad institucional.

Coincidieron en que la revisión de los artículos que detallaron no frena la reforma, sino que, por el contrario, podría mejorarla. Con el objetivo de evitar impactos negativos sobre quienes sostienen el empleo industrial en todo el país, haciendo foco en las PyMEs que son las que generan el 80% del empleo privado argentino.

En conjunto, lo que resaltaron fue el interés central por preservar la institucionalidad de la negociación colectiva, que ha dado estabilidad y reglas claras, especialmente en PyMEs. Destacaron además que hay artículos en el proyecto que podrían generar efectos nocivos en el entramado productivo.

Cuáles son los artículos que podrían perjudicar a las PyMEs

Las cámaras señalaron como principales puntos de debate a cinco artículos que podrían poner en jaque la productividad de las PyMEs:

- El Art 126 que se refiere a la Ultraactividad, corta la vigencia de obligaciones al vencer un convenio, generando vacíos normativos, más incertidumbre y mayor conflictividad, sobre todo para PYMES sin estructura legal propia.

- El Art. 128, que las deja a las pequeñas y medianas empresas sin respaldo frente a negociaciones.

- Los artículos 130 y 131, fragmentan el sistema y profundiza asimetrías entre grandes empresas y PyMEs, ya que no habrá reglas comunes y podría generar competencia desleal.

- Por último, el Art 132, que deja de lado la homologación de convenios, introduciendo incertidumbre normativa.

La CAC se reunió en el Senado con los equipos de Patricia Bullrich

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), representada por su titular, Natalio Mario Grinman, mantuvo esta semana una reunión con los equipos técnicos de la senadora nacional Patricia Bullrich, con el objetivo de dialogar acerca del Proyecto de Ley de Modernización Laboral.

Tras el encuentro emitieron un comunicado señalando su acompañamiento a la orientación general de la iniciativa, a la par que señaló algunas objeciones puntuales.

“Compartimos el espíritu del proyecto centrado en adaptar la legislación a los cambios que las transformaciones sociales y tecnológicas imponen sobre el mercado de trabajo, y en dotar de mayor previsibilidad a las relaciones laborales”, señaló Grinman.

Durante la reunión, la CAC resaltó aspectos positivos de la reforma, como ser los referidos a precisiones en materia indemnizatoria, tasa de actualización de créditos laborales, prestación mínima de servicios durante el ejercicio de medidas de fuerza, legitimidad de dichas medidas y consideración de nuevas modalidades de contratación, entre otros.

“De un proyecto de casi 200 artículos, manifestamos observaciones puntuales sobre unos pocos de ellos”, señaló el titular de la CAC.

En la misiva se señaló que “Argentina requiere cambios en la legislación laboral para adaptarse a los nuevos tiempos” destacando que la mirada y el análisis de las entidades como la CAC puede colaborar para que el proyecto que finalmente se convierta en ley responda adecuadamente a las múltiples demandas que la realidad impone.

Por último, “el aspecto laboral es clave para que el país avance hacia el progreso económico y social que tanto anhelamos, por lo que la iniciativa en cuestión reviste una importancia mayúscula”, concluyó Grinman.

