El senador nacional Luis Juez se mostró este jueves “optimista” de que el proyecto de reforma laboral obtenga el próximo miércoles media sesión en el Senado.

De la Sota sobre la reforma laboral: "Este proyecto no busca generar empleo genuino y no propone mejorar las condiciones de trabajo"

Reforma laboral

"Yo estoy convencido que el miércoles vamos a tener la media sanción a la ley de modernización laboral", aseguró el legislador.

“Hemos tenido una reunión el martes por espacio de tres horas con el bloque que se ha armado. Desde diciembre hemos venido trabajando con alto nivel de consenso y concurren senadores que son de gobierno peronista no kirchnerista con voluntad de diálogo”, explicó.

“Al despacho de diciembre de la comisión de legislación laboral se le introdujeron algunas modificaciones, las que mantenemos en reserva para evitar presiones”, agregó en declaraciones a Cadena 3.

Además consideró que “va a ser un día complejo y delicado porque hay muchos intereses en juego” y que “lo mejor es discutirlo y dar el debate en el recinto”.

“Hay algunos gobernadores que ponen en duda si van a acompañar o no, porque también la conversación va por varias vías. Una es la parlamentaria, la que estamos llevando nosotros; también hay una conversación que lleva adelante el jefe de Gabinete y el ministro del Interior con algunos gobernadores, con algunos diálogos, con algunas cuestiones propias de cada una de las provincias, que por una cuestión de prudencia también hemos decidido ser extremadamente cautos”, puntualizó.

La foto que no tendrá la conducción de la CGT con Martín Llayora

“Soy optimista”

“Todo hace pensar que los votos los podríamos tener. Yo soy optimista, pero como le digo a Patricia Bullrich, el Senado es un reducto conducido por el peronismo desde la vuelta de la democracia hasta la fecha. Hay que ser muy prudentes”, expresó Juez.

Para el senador del Frente Cívico, “el kirchnerismo va a actuar con un nivel de fiereza a la que nos tiene acostumbrados”.

“Ya dijeron el primer día ´no nos interesa´. La primera reunión la hicieron con la CGT en el despacho de Mayans. Los muchachos no van a cambiar, es un problema que tienen en el ADN", opinó.

"El mundo hace rato que resolvió reformas laborales muy modernas, conforme a cómo va hoy el mercado laboral, y cómo se genera el problema del trabajo, y cómo uno entra al trabajo, no cómo se va”, analizó Juez.

Y luego completó: “Si para irte del trabajo terminas quebrando la empresa, así es difícil que alguien venga a invertir una moneda, y si el 50% de lo que laburan están en negro, es muy complejo".

Judicialización de la reforma laboral

Al ser consultado sobre una eventual judicialización si el proyecto es aprobado, Juez respondió: “El fuero laboral es un fuero cooptado desde hace 40 años por el peronismo. Es como que te piden que cantes la marcha para nombrarte después integrante de la justicia laboral a lo largo y a lo ancho de la Argentina. El que le quepa el sayo que se lo ponga”.