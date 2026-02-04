Empresario textil calificó de "payaso" a Caputo y de "idiota" a Adorni

El empresario textil Sergio Colatti calificó de "payaso" al ministro de Economía Luis Caputo luego de que el titular de la cartera económica dijera que "no compró nunca en su vida ropa en Argentina".

"Es un payaso"

“La realidad es que este señor es un payaso. No merece ningún tipo de respeto de nosotros", agregó en declaraciones a Cadena 3 Rosario.

"Vos no tenés idea la gente que está sangrando. ¿Sabés a quién se refiere cuando habla de sus amigos y todo eso? A la gente que come con él en La Huella, ahí que son diez, debe estar hablando del señor Teddy Karagozian, que es verdad lo que está diciendo, porque esos señores, diez, ese señor, el amigo del primo de él que tienen hace 40 años una subvención en Ushuaia para ganar fortunas protegido por el Estado y cuando le sacan la teta del Estado, tiran la bomba, presentan convocatoria todo, les importa tres carajo todos los demás", cuestionó el empresario,

"Pero está hablando de 10 señores, de 10 marcas de Buenos Aires, algunas que realmente que tienen colecciones de autos antiguos, hacen las fiestas fastuosas en Punta del Este ahora los primeros diez días. Y en ese sector se maneja este señor, y habla esta barbaridad", insistió Colatti.

"Yo apoyé este proceso"

Además recordó que apoyó la gestión del presidente Javier Milei. "Yo apoyo esto, lo siento, soy una persona republicana, democrática, apoyé este proceso que en algunas cosas está teniendo signos favorables", puntualizó.

"Están destruyendo una industria porque mezclan todo. Dicen una barbaridad. Hay marcas que se han abusado, por supuesto, como se han abusado gente de las prepagas, como se han abusado gente de los medios, como se han abusado gente de un montón de lados", aseguró Colatti.

"Nos quiere hacer competir con un país que el mundo no puede competir, que Estados Unidos tiene problemas para competir", criticó el dueño de This Week.

También mencionó que "un textil en China gana 5.500 yuanes y trabaja de lunes a sábados 12 horas, entre otras cosas" y que "no hay sindicato".

"La Hilux se fabrica para todo el universo desde Groenlandia a Reikiavik, se fabrica acá en Zárate, el único lugar donde se fabrica. Ahora en Argentina vale 75 mil dólares y cruzando la cordillera cuesta 45", ejemplificó en tono crítico.

"Creen que todo el mundo termina en José Ignacio. Es una cosa de locos, te juro por Dios, que no lo puedo creer", volvió a cuestionar.

"El señor Shein no paga el 5% o el 3,5% como nosotros de Ingresos Brutos. Y si querés podemos seguir nombrando la cantidad de impuestos, más de un 75% que tiene la carga", detalló.

Costo argentino

"Un producto argentino no es solamente lo que dijo el otro idiota de Adorni, hablar de que importás 25 dólares. Acá tenemos un costo 10 veces más alto que en cualquier lugar. Vos en Brasil pagás la llave y la llave es tuya para toda la vida", concluyó Colatti.