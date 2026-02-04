Tagle: "Tienen que bajar los impuestos para que las empresas puedan competir”

El presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle, defendió la “apertura económica” de la gestión del presidente Javier Milei y reclamó al gobierno nacional y al provincial que bajen los impuestos “para que las empresas puedan competir”.

Empresario textil calificó de "payaso" a Caputo y de "idiota" a Adorni

“Yo defiendo las ideas liberales”

“Yo defiendo las ideas liberales y creo que este gobierno está haciendo un intento en ese sentido importante y creo que el tema de la apertura económica es uno de los temas que se definen como básicos para completar el proceso de la libertad económica en el país e integrarlo al mundo”, aseguró el empresario.

“Yo sé que hay actitudes sensibles con respecto a esto. Es muy fácil anteponer la posible pérdida de empleos en algunas industrias que a lo mejor no pueden competir con industrias del exterior. Hemos estado 80 años cerrados, compitiendo entre nosotros mismos, perjudicando a los consumidores con productos de baja calidad y de altos precios porque las economías cerradas lo que producen es eso”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Además señaló “el hecho de que uno tiene que vender lo que fabrican en la Argentina y los supermercados nuestros están llenos de productos, por supuesto argentinos, pero no se ve la competencia con el sector internacional, que uno lo ve en Uruguay, lo ve en Brasil, lo ve en Chile, en todos los países, inclusive de la región, no hablemos de Estados Unidos, donde se consigue de todo, de todas partes del mundo”.

Tagle insistió en que “tenemos que apoyar esto porque hay un beneficio muy fuerte para bajar los precios”.

La Bancaria de Córdoba rechazó la reforma laboral: "Es un retroceso contundente"

Precio de un Lego

“Me pasó en julio, en julio en Estados Unidos compré un Lego, un juguete para un nieto mío y costó 19 dólares. Ese mismo juguete en el shopping de Villa Allende a la semana siguiente costaba 110 mil pesos, es decir, prácticamente 80 dólares”, ejemplificó en diálogo con el periodista Jorge “Petete” Martínez.

“Estas son las cosas que indudablemente perjudican a los argentinos y lo que no podemos nosotros es permitir que muchos empresarios amparados por la preocupación de que hay pérdidas de trabajo que son por supuesto muy atendibles y que pueden generar una situación a lo mejor incómoda, frenen un proceso de integración al mundo”, evaluó.

También se pronunció a favor de que “las empresas argentinas se modernicen, inviertan, porque es muy fácil ganar plata sin invertir, sin traer maquinaria de última tecnología, cuando realmente lo que nosotros debemos hacer es esto y lograr que los argentinos entremos al primer mundo en materia de consumo, en materia de tecnología y todo lo que se ve en los países desarrollados”.

“Esto es lo que está en juego. Quebrar esto sería una lástima, pero tampoco creo que debe haber una apertura indiscriminada”, aseguró.

Además consideró que “los gobiernos, el nacional, tienen que bajar los impuestos para que las empresas puedan competir”.

“Los autos tienen un 54% de impuestos cuando salen de las fábricas. En Brasil tienen un 30% y en México tienen un 20% y en Estados Unidos menos todavía. Entonces es muy difícil con esa carga de un sector público sobredimensionado mencionado, que fue lo que dejó el kirchnerismo con la demagogia y el populismo, que nosotros podamos competir con el mundo si no logramos también bajar los impuestos y bajar los gastos del sector público”, concluyó.

Oulton sobre la importación de equipos médicos usados: "Son errores totales de gente que no le importa el ser humano"

La frase de Caputo

“La apreciación de ayer que escuché sobre el ministro, que él se viste en el exterior, porque las ropas son mucho más baratas, es cierto. Y le salió una frase no muy razonable, y me parece que quizás debió ser más cuidadoso con el comentario. pero eso que dijo es cierto”, aseveró Tagle.

Baja de impuestos

Por último insistió en la rebaja impositiva: “No solamente el gobierno nacional, el gobierno provincial tiene que hacer lo mismo. Tiene que bajar los impuestos y bajar el gasto público. ¿Hay que hacerlo mañana? No, hay que hacerlo lo antes posible, y ese es un timing que yo, nadie lo sabe exactamente, eso lo tiene el ministro de Economía, lo tiene el presidente, y habrá que ir avanzando en la medida que se pueda, pero sin aflojar y sin claudicar en este proceso que es realmente muy positivo para la Argentina si lo vivimos como lo han vivido todos los países del mundo”, concluyó el titular de la Bolsa de Comercio de Córdoba.