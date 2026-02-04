La Bancaria de Córdoba rechazó la reforma laboral: "Es un retroceso contundente"

El secretario general de la Bancaria de Córdoba, Ezequiel Morcillo, volvió a cuestionar el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei al asegurar que “es un retroceso contundente”.

Entre los gremios hay coincidencias de fondo y desacuerdos tácticos por la reforma laboral

“Un retroceso contundente”

“Yo ni siquiera le diría reforma porque reformar implica mejorar, implica avanzar y esto es un retroceso contundente”, sostuvo en declaraciones al programa “6 en punto” de PUNTO A PUNTO RADIO (90.7 FM).

Además señaló en diálogo con el periodista Julio Kloppenburg que “no hay un solo articulado que beneficie el trabajador”.

Reforma laboral

“Va a tener que pagar desfinanciando los fondos de la ANSES una preindemnización. No va a poder gozar de sus vacaciones como lo hace normalmente, se lo van a poder fraccionar por una semana, van a sacar ítems que son remunerativos achicando así el monto de su indemnización para poder despedirlo más barato”, enumeró Morcillo.

“¨Puedo estar nombrándote un montón de artículos que van a afectar a los trabajadores, pero lo que está claro que ninguno mejora la vida de los trabajadores y lejos está estas políticas de generar trabajo”, enfatizó.

Además recordó que “en el gobierno de Menem se fue a un 18,5 la desocupación”, que “en el gobierno de la alianza con la ley Banelco también se fue un 21”, y que “en el en el gobierno de Macri se duplicó, el gobierno anterior” .

“En todos los gobiernos que tienen una política de transformación de las condiciones de trabajo para peor diría de los trabajadores, se ha comprobado que lo venden con un discurso de mejor, innovador, pero nunca han generado empleo”, recalcó Morcillo.

Reforma Laboral: qué dice la ley sobre empleados, contratados e indemnizaciones y qué sugiere el IERAL

Crítica a los gobernadores

“Han quedado en un papel los gobernadores de tener que entregar los derechos de los trabajadores en cada provincia a cambio de alguna partida, de que se coparticipe algún poco más. Han quedado en una situación de casi mercenarios con los derechos de los trabajadores a cambio de partidas para provincia o coparticipación”, aseveró el titular de la Bancaria.

Los bancarios se movilizan hoy en rechazo a la denominada “Ley de Equidad Jubilatoria” de la provincia, y mañana jueves contra la reforma laboral por las calles de Córdoba.

JMP