ANSES: así queda el calendario de pagos de febrero 2026 con aumento y bono

El calendario de pagos de ANSES para febrero de 2026 ya está definido y trae particularidades que obligan a los beneficiarios a revisar con atención las fechas asignadas. El cronograma se ve alterado por los feriados de Carnaval —lunes 16 y martes 17 de febrero— y por la aplicación del aumento mensual por movilidad, que impacta de manera directa en jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Créditos ANSES 2026, quiénes podrían acceder a los nuevos préstamos

Como ocurre cada mes, las fechas de cobro están organizadas según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Sin embargo, en febrero el esquema no replica exactamente el de otros períodos, ya que algunas acreditaciones se reordenan para evitar jornadas con operatoria bancaria reducida.

Aumento por movilidad: cuánto se cobra en febrero 2026

En febrero rige un incremento del 2,8% para jubilaciones y pensiones, en línea con la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

Con este ajuste:

- La jubilación mínima asciende a $359.254,34.

- A ese monto se suma el bono previsional de $70.000, que se deposita de forma automática junto con el haber, elevando el total a $429.254,34.

Oficializan el bono para jubilados y pensionados: ¿A cuánto y cuándo llegan?

- La jubilación máxima queda en $2.417.441,64, sin refuerzo adicional.

El aumento también alcanza a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las Pensiones No Contributivas (PNC), que durante febrero mantienen el refuerzo extraordinario dispuesto por el Gobierno nacional. No es necesario realizar ningún trámite: el incremento se refleja directamente en el monto acreditado en la cuenta bancaria.

Calendario ANSES febrero 2026: jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

Las fechas posteriores al 13 de febrero se explican por la interrupción de la operatoria bancaria durante el fin de semana largo de Carnaval.

ANSES: cuánto cobran los jubilados y pensionados en febrero 2026 con aumento y bono

Fechas de cobro ANSES febrero 2026: jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Cómo consultar el cobro y el detalle del haber

Los jubilados y pensionados pueden verificar la fecha exacta de acreditación y el monto actualizado a través de Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, tanto desde la web oficial como desde la aplicación móvil. Allí también es posible revisar recibos de haberes, descuentos aplicados y datos personales.