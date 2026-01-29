ANSES: cuánto cobran los jubilados y pensionados en febrero 2026 con aumento y bono

Febrero de 2026 llega con novedades clave para millones de jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El organismo confirmó la aplicación de un nuevo aumento mensual del 2,85 %, en línea con el esquema de actualización automática por inflación, y ratificó el pago del bono extraordinario de $70.000, que continúa vigente sin modificaciones.

Ajustes en el calendario de pagos de ANSES, las fechas de febrero 2026

La suba responde a la inflación registrada en diciembre de 2025, que fue del 2,8 %, y se aplica sobre todas las prestaciones previsionales. De esta manera, los haberes de febrero reflejan un nuevo ajuste que impacta tanto en jubilaciones como en pensiones, aunque el refuerzo adicional sigue concentrado en los ingresos más bajos del sistema.

Febrero 2026: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de Anses

Con el incremento confirmado y el bono extraordinario, los montos finales que pagará Anses en febrero quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima

- Haber con aumento: $359.254,34

- Bono extraordinario: $70.000

- Total a cobrar: $429.254,34

Este grupo continúa siendo el principal beneficiado por el refuerzo adicional, que busca compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.

Jubilación máxima

- Haber con aumento: $2.417.441,64

- Bono: no corresponde

- Total a cobrar: $2.417.441,64

Los jubilados que perciben el haber máximo quedan excluidos del bono, ya que el refuerzo está focalizado en los ingresos más bajos.

ANSES, cómo obtener la Certificación Negativa paso a paso y para qué sirve

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)

- Haber con aumento: $287.403,47

- Bono extraordinario: $70.000

- Total a cobrar: $357.403,47

La PUAM representa el 80 % de la jubilación mínima y continúa recibiendo el bono completo durante febrero.

Pensiones No Contributivas (PNC por invalidez y vejez)

- Haber con aumento: $251.478,04

- Bono extraordinario: $70.000

- Total a cobrar: $321.478,04

Este grupo también accede al refuerzo total, sin necesidad de realizar gestiones adicionales ante Anses.

Cómo se paga el bono de $70.000 en febrero

El bono extraordinario de $70.000 está destinado principalmente a quienes cobran la jubilación mínima, la PUAM y las Pensiones No Contributivas. En el caso de los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, el refuerzo se paga de manera proporcional, hasta alcanzar un tope máximo de $429.254,34, que equivale al monto total de la jubilación mínima con bono incluido.

ANSES confirmó el bono de $70.000 en febrero: montos finales y fechas de cobro

De esta forma, ningún beneficiario que reciba el bono cobrará menos de ese monto en febrero, una medida que busca garantizar un piso mínimo de ingresos para los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Pago automático y sin trámites

Desde Anses aclararon que el bono se acredita de manera automática, junto con el haber mensual, y no requiere ningún trámite adicional por parte de los beneficiarios. El refuerzo continúa siendo una herramienta clave para sostener el ingreso real de jubilados y pensionados en un contexto de inflación persistente.

Calendario de pagos de febrero 2026

Como ocurre cada mes, el calendario de pagos dependerá de la terminación del DNI de cada jubilado o pensionado. Los depósitos se realizarán de forma escalonada a lo largo de febrero, tanto para quienes cobran la jubilación mínima como para los que perciben haberes superiores.

Las fechas oficiales serán publicadas por Anses en su sitio web y canales habituales de comunicación.

