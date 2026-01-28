ANSES: cómo obtener la Certificación Negativa paso a paso y para qué sirve

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó la importancia de la Certificación Negativa, un trámite gratuito y de rápida obtención que permite acreditar que una persona no percibe prestaciones sociales ni cuenta con aportes o cobertura de obra social registrados a su nombre.

El documento puede gestionarse de manera online a través del sitio oficial del organismo o desde la aplicación mi ANSES, y suele ser requerido para realizar distintos trámites administrativos, tanto en el ámbito público como privado.

Para qué sirve la Certificación Negativa

La Certificación Negativa funciona como un comprobante oficial que demuestra que una persona no registra ingresos ni beneficios previsionales o sociales en ANSES. En términos concretos, acredita que el solicitante:

- No tiene aportes como trabajador en relación de dependencia.

- No registra declaraciones juradas en provincias no adheridas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

- No realiza aportes como monotributista, monotributista social, autónomo o personal de casas particulares.

- No cobra asignaciones familiares, AUH, Asignación por Embarazo ni programas sociales.

- No percibe Prestación por Desempleo ni beneficios previsionales vigentes.

- No cuenta con cobertura de obra social registrada en el sistema.

Este comprobante suele ser solicitado para inscribirse en programas educativos, realizar trámites de salud, gestionar beneficios provinciales o municipales, o acreditar situación laboral ante distintas instituciones.

Cómo obtener la Certificación Negativa paso a paso

El trámite es sencillo y puede realizarse de dos maneras:

Desde la web oficial de ANSES

Ingresar a www.anses.gob.ar. Acceder a la opción Certificación Negativa. Colocar el número de CUIL. Seleccionar el período a consultar, que debe estar dentro de los últimos seis meses.

Desde la app mi ANSES

Ingresar a la aplicación con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Acceder a la sección “Mis datos”. Descargar la Certificación Negativa en formato digital.

En ambos casos, el documento se genera de forma inmediata.

Validez y características del comprobante

La Certificación Negativa emitida por ANSES no requiere sello ni firma de un agente del organismo y tiene una validez de 30 días desde la fecha de emisión. Puede presentarse impresa o en formato digital, según lo exija la entidad que la solicite.

Además, el comprobante informa si la persona se encuentra registrada como monotributista social, un dato relevante para determinados trámites y evaluaciones de ingresos.

