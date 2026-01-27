La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una reorganización en el calendario de pagos de febrero de 2026, que impacta principalmente en jubilados y pensionados. La medida responde a ajustes operativos vinculados a los feriados nacionales de Carnaval, que alteran el funcionamiento habitual del sistema bancario durante la segunda quincena del mes.

ANSES actualizó asignaciones familiares: qué cambia para los beneficiarios desde febrero del 2026

Desde el organismo aclararon que los cambios no afectan los montos ni las condiciones de las prestaciones vigentes. Se trata exclusivamente de una reprogramación de fechas, que obliga a los beneficiarios a revisar el cronograma actualizado según la terminación del DNI.

Por qué cambia el calendario de pagos de ANSES en febrero

La modificación se explica por la coincidencia de los feriados de Carnaval con días hábiles bancarios, lo que llevó a ANSES a anticipar y reorganizar las acreditaciones para evitar demoras. El esquema mantiene el criterio habitual por número de documento y cuenta con aval del Poder Ejecutivo como parte de una planificación administrativa anticipada.

El impacto, sin embargo, no es uniforme: quienes perciben el haber mínimo prácticamente no notarán alteraciones relevantes, mientras que los beneficiarios con ingresos superiores sí verán cambios en las fechas tradicionales de cobro.

ANSES confirmó el bono de $70.000 en febrero: montos finales y fechas de cobro

Aumento confirmado y montos de febrero

En paralelo a la reprogramación, ANSES ratificó que en febrero se aplicará el aumento por movilidad, lo que eleva el haber mínimo de $349.299 a $359.079. Este ajuste se suma a los refuerzos vigentes para los sectores de menores ingresos, que continúan bajo las mismas condiciones establecidas en meses anteriores.

Jubilados y pensionados: cuándo cobro en febrero 2026

El cronograma definitivo para jubilaciones y pensiones quedó establecido de la siguiente manera:

Haberes mínimos

DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero

DNI terminados en 1: martes 10 de febrero

DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero

DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero

DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero

DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: jueves 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: viernes 20 de febrero

ANSES, quiénes cobran hoy, lunes 26 de enero de 2026, jubilaciones y asignaciones

Haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: martes 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: jueves 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: viernes 27 de febrero

Desde ANSES recordaron que los depósitos se realizan en las cuentas bancarias habituales, sin necesidad de realizar trámites adicionales, y recomendaron consultar los canales oficiales ante cualquier duda sobre la fecha exacta de acreditación.