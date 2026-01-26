ANSES: quiénes cobran hoy, lunes 26 de enero de 2026, jubilaciones y asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este lunes 26 de enero con el cronograma de pagos correspondiente a enero de 2026. En la jornada de hoy se habilitan depósitos para jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas prestaciones, según el tipo de beneficio y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El esquema oficial establece fechas diferenciadas para cada grupo, con acreditaciones directas en cuentas bancarias y sucursales habilitadas en todo el país. El objetivo es garantizar un acceso ordenado a los haberes y evitar demoras o aglomeraciones en entidades financieras.

Quiénes cobran Anses hoy, lunes 26 de enero

De acuerdo con el calendario de pagos vigente, este lunes están habilitados los depósitos para los siguientes beneficiarios:

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

Cobran hoy los jubilados y pensionados cuyos ingresos superan el haber mínimo y cuyos DNI finalizan en 2 y 3. El monto se acredita de manera automática en la cuenta bancaria declarada, conforme a la última actualización por movilidad previsional.

Prestación por Desempleo – Plan 1

Los titulares de la Prestación por Desempleo Plan 1 con DNI terminados en 4 y 5 reciben hoy el pago correspondiente. El beneficio contempla los valores actualizados según la normativa vigente y el esquema de ajustes trimestrales.

Asignación por Prenatal y Maternidad

También cobran este lunes las titulares de la Asignación por Prenatal y Maternidad con DNI finalizados en 4 y 5, de acuerdo con la agenda oficial de la ANSES. El pago se realiza según la condición laboral y los ingresos declarados.

Prestaciones que no se pagan hoy

Las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares para quienes perciben haberes mínimos ya fueron acreditadas en jornadas anteriores. Estos pagos se realizaron entre el 9 y el 22 de enero, por lo que no hay depósitos previstos para estos conceptos en la fecha de hoy.

En tanto, las pensiones no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y otras prestaciones similares completaron su calendario durante la primera quincena del mes.

De cuánto son las jubilaciones en enero de 2026

El haber mínimo garantizado para jubilados en enero de 2026 asciende a $349.299,32. A este monto se suma un bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total alcanza los $419.299,32.

El haber máximo vigente se ubica en $2.293.796,92 mensuales, según la última actualización por movilidad previsional.

En el caso de la PUAM, el monto base es de $279.439,46, que con el bono se eleva a $349.439,46. Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez alcanzan los $314.509,52 con el refuerzo incluido. Las madres con siete hijos perciben el mismo monto que la jubilación mínima.

De cuánto son las asignaciones en enero 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tiene un valor de $125.518 por hijo. Para hijos con discapacidad, el monto asciende a $408.705.

La Asignación Universal por Embarazo se ubica en $118.454,32, con el esquema habitual de pago del 80% mensual y el 20% restante tras la presentación de la libreta anual.

Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos es de $62.765, mientras que las asignaciones por prenatal y maternidad se fijan en $28.000 mensuales.

Cómo se actualizan los montos

Todos los haberes y asignaciones se ajustan mensualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), conforme al Decreto 274/2024. Este mecanismo de movilidad automática busca evitar retrasos en los ingresos del sistema previsional frente a la inflación.

La ANSES continuará informando en los próximos días el avance del calendario de pagos y los montos correspondientes a cada prestación durante el resto del mes.