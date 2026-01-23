La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este viernes 23 de enero con el cronograma de pagos correspondiente al mes en curso y suma nuevas acreditaciones para distintos grupos de beneficiarios. La jornada combina cobros organizados por terminación del DNI con otros beneficios que se pagan sin un orden específico, además del inicio de una prestación clave.

¿Cómo consultar fecha y medio de cobro?

1. Desde el sitio web de ANSES, opción Calendario de pagos.

2. Desde mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Cobros, opción Consultar fecha y medio de cobro.

3. Desde la app mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Mis datos, opción Mis fechas de cobro.

4. A través de la modalidad Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Iniciar atención, Consultas rápidas, Cuándo y dónde cobro.

Jubilaciones, asignaciones y nuevos pagos

De acuerdo con el calendario oficial, este viernes cobran los jubilados que perciben haberes superiores a la jubilación mínima cuyos documentos terminen en 0 y 1. Se trata de uno de los pagos centrales de la jornada, en el marco del cronograma que se extiende a lo largo del mes.

AUH de ANSES: cuánto se cobra en febrero 2026 tras el aumento y el refuerzo alimentario

También se acreditan la Asignación por Embarazo (AUE) a quienes tengan documentos terminados en 9.

Pagos sin terminación de DNI

Además de las prestaciones organizadas por número de documento, Anses continúa con los pagos de las Asignaciones de Pago Único, que incluyen los beneficios por Nacimiento, Adopción y Matrimonio. Estas asignaciones se depositan sin respetar una terminación específica del DNI y permanecen disponibles dentro del período establecido por el organismo.

En la misma modalidad se acreditan las Asignaciones Familiares correspondientes a Pensiones No Contributivas, que también pueden cobrarse sin un día asignado por número de documento.

Anses habilitó una nueva billetera virtual para cobrar planes sociales

Comienza el pago de la Prestación por Desempleo

Una de las novedades del calendario de este jueves es el inicio del pago de la Prestación por Desempleo – Plan 1. En esta jornada, cobran los beneficiarios con documentos terminados en 2 y 3, dando inicio a un esquema que se completará en los próximos días.

Anses recomienda a los titulares consultar el calendario completo a través de sus canales oficiales y verificar que los datos personales y bancarios estén actualizados, para evitar demoras en la acreditación de los haberes.

lr