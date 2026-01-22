AUH de ANSES: cuánto se cobra en febrero 2026 tras el aumento y el refuerzo alimentario

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que regirán desde febrero de 2026. El incremento incorpora la actualización por inflación y se combina con el refuerzo alimentario que perciben millones de familias en todo el país. El organismo aclaró que el pago se realizará de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales, siempre que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente actualizados.

El ajuste dispuesto para el segundo mes del año responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, que determinó un aumento del 2,85% sobre el monto base de la asignación. Como ocurre con el resto de las prestaciones alcanzadas por la movilidad, la suba se acredita junto con el calendario habitual de pagos.

Aumento de la AUH en febrero: cómo impacta el ajuste por inflación

Con la actualización del 2,85%, el monto bruto de la AUH pasará a ser de $128.983 en febrero de 2026. Sin embargo, como establece el régimen vigente, ANSES deposita mensualmente el 80% de ese valor, mientras que el 20% restante se retiene y se paga de forma anual contra la presentación de la Libreta AUH, que certifica controles de salud y asistencia escolar.

De esta manera, el monto que efectivamente se cobra “en mano” por hijo será de $103.186, al que se le suma —cuando corresponde— el refuerzo de la Tarjeta Alimentar. El ingreso final de cada familia varía según la cantidad de hijos a cargo y los beneficios complementarios vigentes.

Tarjeta Alimentar: el refuerzo que se suma a la AUH

El refuerzo al que hace referencia ANSES corresponde a la Tarjeta Alimentar, un programa orientado a garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos. Este beneficio se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria en la que se cobra la AUH y sólo puede utilizarse para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas.

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se actualiza por movilidad automática. Por ese motivo, sus montos se mantienen sin cambios respecto a enero. Los valores vigentes para febrero de 2026 son:

$52.250 para familias con un hijo.

$81.936 para familias con dos hijos.

$108.062 para familias con tres hijos o más.

Cuánto se cobra en total con AUH y refuerzo en febrero

La combinación entre la AUH actualizada y la Tarjeta Alimentar determina un ingreso mensual que varía según la composición familiar. Por ejemplo, una familia con un hijo percibirá el monto neto de la AUH más el refuerzo alimentario correspondiente, mientras que los hogares con dos o más hijos verán incrementado el total en función de los valores establecidos por el programa alimentario.

ANSES confirmó cuánto cobrarán los jubilados en febrero: nuevo monto mínimo y bono vigente

ANSES recordó que el pago es automático y que no es necesario realizar gestiones adicionales para acceder al refuerzo, siempre que el beneficiario cumpla con los requisitos y tenga los datos personales actualizados en el sistema.

Calendario de pagos de la AUH en febrero 2026

El cronograma de cobro de la AUH para febrero se organiza, como es habitual, según la terminación del DNI del titular:

DNI terminado en 0: lunes 9 de febrero

DNI terminado en 1: martes 10 de febrero

DNI terminado en 2: miércoles 11 de febrero

DNI terminado en 3: jueves 12 de febrero

DNI terminado en 4: viernes 13 de febrero

DNI terminado en 5: martes 18 de febrero

DNI terminado en 6: miércoles 19 de febrero

DNI terminado en 7: jueves 20 de febrero

DNI terminado en 8: lunes 23 de febrero

DNI terminado en 9: martes 24 de febrero

Qué tener en cuenta para no perder el beneficio

Desde el organismo previsional insisten en la importancia de mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto, ya que cualquier inconsistencia puede demorar o impedir el cobro correcto tanto de la AUH como del refuerzo alimentario. Además, recuerdan que la presentación anual de la Libreta AUH es clave para acceder al 20% retenido.

Con este nuevo aumento, la AUH vuelve a actualizarse en línea con la inflación, en un contexto económico marcado por la suba de precios y la pérdida de poder adquisitivo, mientras que la Tarjeta Alimentar continúa funcionando como un complemento fijo destinado exclusivamente a la compra de alimentos básicos.

