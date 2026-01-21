ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles 21 de enero de 2026, jubilaciones y asignaciones

La ANSES continúa este miércoles 21 de enero con el cronograma oficial de pagos correspondiente a jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. Como ocurre cada mes, la acreditación de los haberes se realiza de manera escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Reforma previsional: Gremios endurecen la ofensiva contra Llaryora y presionan a Milei por la deuda con Córdoba

Durante esta jornada, el organismo previsional deposita los montos actualizados por movilidad, que rigen desde enero de 2026, junto con el bono extraordinario destinado a reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables. El esquema busca ordenar la atención bancaria y garantizar un acceso progresivo a las prestaciones en todo el país.

El calendario de pagos de ANSES está diseñado para evitar aglomeraciones en las entidades financieras y permitir que jubilados, pensionados y titulares de asignaciones puedan organizar con previsibilidad el cobro de sus ingresos mensuales.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Este miércoles cobran los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el monto mínimo y cuyo DNI finaliza en 8 (ocho). El depósito se realiza directamente en la cuenta bancaria declarada ante el organismo.

Estos beneficiarios reciben el haber mensual correspondiente a enero, que incluye el refuerzo extraordinario dispuesto para este período, en el marco de la política de acompañamiento a los ingresos previsionales.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

También acceden hoy al cobro los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 8. En ambos casos, el pago se efectúa según el calendario oficial y sin necesidad de realizar trámites adicionales.

ANSES confirmó cuánto cobrarán los jubilados en febrero: nuevo monto mínimo y bono vigente

Las asignaciones forman parte del sistema de protección social destinado a familias con menores a cargo y se ajustan periódicamente de acuerdo con la movilidad vigente.

Asignación por Embarazo

En el caso de la Asignación por Embarazo, este miércoles cobran las beneficiarias cuyo DNI finaliza en 7 (siete). Como en meses anteriores, el monto se deposita de forma automática en la cuenta registrada.

Esta prestación está dirigida a personas gestantes sin cobertura de obra social y constituye un ingreso clave durante los meses previos al nacimiento.

De cuánto son las jubilaciones en enero de 2026

Durante enero, el haber mínimo garantizado para jubilados se ubica en $349.299,32. A este monto se suma un bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el ingreso mensual total a $419.299,32 para quienes perciben el mínimo.

En el otro extremo de la escala, el haber máximo alcanza los $2.293.796,92, de acuerdo con los valores vigentes para este mes.

Pensiones y prestaciones para adultos mayores

Quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) reciben un haber base de $279.439,46, que con el bono extraordinario asciende a $349.439,46 mensuales.

Por su parte, las pensiones no contributivas por invalidez o vejez tienen un monto base de $244.509,52, que con el refuerzo adicional llega a $314.509,52.

Cuáles son los montos de las asignaciones Anses en enero

La Asignación Universal por Hijo se paga en enero con un valor de $125.518 por cada beneficiario. En el caso de hijos con discapacidad, el monto mensual se eleva a $408.705.

Anses habilitó una nueva billetera virtual para cobrar planes sociales: qué cambia y a quiénes alcanza

Para la Asignación por Embarazo, el importe es de $118.454,32 por hijo. De ese total, el 80% se abona mensualmente y el 20% restante se liquida una vez presentada la libreta anual obligatoria.

Prenatal y Maternidad

Las asignaciones por Prenatal y Maternidad presentan un importe de $28.000 mensuales para quienes cumplen con los requisitos establecidos por el organismo. Estos valores también se actualizan de forma periódica mediante la fórmula de movilidad.

Dónde consultar el calendario completo

ANSES recuerda que el cronograma oficial de pagos, junto con el detalle de montos y fechas para cada prestación, puede consultarse en su sitio web y canales oficiales. Allí también se publican eventuales modificaciones o anuncios vinculados a refuerzos y actualizaciones.

Con este esquema de pagos y la actualización de los haberes, el organismo busca sostener el acceso regular a las prestaciones sociales y previsionales en todo el territorio nacional, en un contexto de alta sensibilidad económica para jubilados, pensionados y familias beneficiarias.

LV/lr