PAMI confirmó la lista de medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados en 2026

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó la nueva lista de medicamentos gratuitos que los jubilados y pensionados afiliados podrán obtener a partir de enero de 2026. La actualización forma parte del Programa de Medicamentos del organismo y garantiza una cobertura del 100% para tratamientos esenciales, especialmente aquellos vinculados a enfermedades crónicas, complejas o de alto costo.

Qué medicamentos cubre PAMI al 100% en enero 2026 y cómo tramitar la receta

La medida alcanza a más de cinco millones de afiliados en todo el país y busca aliviar el impacto del gasto en salud en un contexto de actualización permanente de precios. Además, el esquema se complementa con el subsidio social, una herramienta que permite acceder a la gratuidad incluso cuando el medicamento prescripto no figura dentro del listado automático, siempre que se cumplan determinados requisitos socioeconómicos.

Qué medicamentos de PAMI no tienen costo en 2026

El plan vigente durante 2026 contempla cobertura total y sin copagos para una amplia gama de tratamientos. Entre los principales se encuentran los medicamentos para la diabetes, una de las patologías con mayor prevalencia entre los afiliados del sistema.

También cuentan con cobertura del 100% los medicamentos oncológicos y oncohematológicos, los tratamientos para la hemofilia y la medicación destinada a personas que viven con VIH y con Hepatitis B y C. A este grupo se suman los tratamientos postrasplante, fundamentales por su elevado costo y la necesidad de continuidad terapéutica.

El listado incluye además medicamentos para trastornos hematopoyéticos, artritis reumatoidea, enfermedades fibroquísticas, osteoartritis y tratamientos oftalmológicos intravítreos. Asimismo, se garantiza la cobertura total para fármacos indicados en casos de insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo, patologías que requieren controles y tratamientos sostenidos en el tiempo.

Todos estos medicamentos se entregan sin costo en farmacias adheridas, siempre que la receta esté correctamente emitida dentro del sistema de PAMI.

Quiénes pueden acceder a los medicamentos gratis de PAMI

El beneficio está disponible para todos los jubilados y pensionados afiliados a PAMI cuyo tratamiento se encuentre dentro del listado oficial con cobertura del 100%. El acceso se realiza a través del sistema de receta electrónica, que simplifica el proceso y evita trámites presenciales innecesarios.

En la práctica, el médico de cabecera carga la receta en el sistema y el afiliado solo debe presentarse en la farmacia con su DNI y la credencial de PAMI para retirar la medicación, sin necesidad de gestiones adicionales.

Subsidio social: cómo acceder si el medicamento no es gratuito

Cuando el medicamento prescripto no figura en la lista de gratuidad automática, PAMI mantiene vigente el subsidio social, que permite acceder a la cobertura total en casos de vulnerabilidad económica.

Para solicitar este beneficio, el afiliado debe cumplir ciertos requisitos: contar con ingresos menores a 1,5 haberes previsionales, o hasta 3 haberes si convive con una persona que posea Certificado Único de Discapacidad (CUD). Además, no debe estar afiliado a una prepaga ni ser propietario de más de un inmueble o de un vehículo con menos de diez años de antigüedad.

Tampoco pueden acceder quienes sean titulares de bienes de lujo o participaciones societarias que reflejen una capacidad económica elevada. No obstante, el organismo contempla situaciones excepcionales: si el gasto mensual en medicamentos representa el 15% o más de los ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura total por vía de excepción, aun cuando no cumpla con todos los requisitos formales.

Descuentos de PAMI para quienes no tienen cobertura total

Más allá de los medicamentos gratuitos, PAMI mantendrá durante 2026 importantes descuentos para los afiliados que no acceden al 100% de cobertura. En estos casos, se aplican rebajas de entre el 50% y el 80% para medicamentos destinados a patologías crónicas y agudas, y del 40% para medicamentos de uso eventual o tratamientos de corta duración.

