ANSES informó los nuevos requisitos para acceder a la Ayuda Escolar Anual del 2026

La administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció los nuevos requisitos para quienes quieran acceder a la Ayuda Escolar Anual, un refuerzo económico que se paga una vez al año y que tiene como finalidad aliviar la carga de los gastos vinculados al inicio del ciclo lectivo.

La prestación esta apuntada a aquellos hogares que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen niños, niñas o adolescentes en edad escolar. Con los valores vigentes, el monto alcanzó los $85.000 por cada hijo, que serán abonados en marzo de 2026.

Con esta ayuda del estado, las familias podrían aliviar de sus bolsillos la carga que representa el costo para cubrir la compra de útiles, uniformes y materiales educativos para el ciclo lectivo 2026.

Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar

ANSES se encargo de difundir cuales son los requisitos fundamentales con los que deberán contar las familias para poder acceder a esta ayuda, principalmente están vinculados a la edad y a la escolaridad.

En el caso de los niños y adolescentes sin discapacidad, el rango de edad va desde los 45 días de vida hasta los 18 años. Y es obligatorio que concurran a una institución educativa oficial de nivel inicial, primario o secundario.

Para los hijos con discapacidad no existe un tope de edad y se admite la asistencia a escuelas privadas o estatales de enseñanza oficial o especial, talleres protegidos o de formación laboral, centros de rehabilitación o espacios de apoyo educativo reconocidos por ANSES

Cómo se hace el tramite para acceder a la ayuda escolar

La presentación del certificado escolar debe realizarse todos los años. Se debe generar y cargar el formulario completo a través de Mi ANSES hasta el 31 de diciembre siguiendo los siguientes pasos:

- Se debe ingresar a Mi ANSES, en la pestaña “Hijos” y luego en “Presentar un Certificado Escolar”, allí se podrá obtener el formulario para cada hijo.

- El siguiente paso consiste en generar un Certificado, que luego deberán completar en el establecimiento con los datos requeridos. Una vez terminados, hay que seleccionar “Generar”.

- Terminados los pasos anteriores se procede a imprimir el certificado para luego llevarlo al establecimiento, maestro particular o donde se efectúe la rehabilitación para que lo completen y firmen. En este punto es importante asegurarse que el certificado sea el del ciclo escolar en curso; que los datos estén completados con letra clara y legible; no debe tener tachaduras ni enmiendas; de corresponder, debe tildarse la casilla “Alumno Regular” y la de “Incorporar a la Enseñanza Oficial”; y, por último, una vez que este completo, sacarle una foto nítida.

- El último paso consiste en volver a ingresar en Mi Anses, en la pestaña "Presentar un Certificado Escolar", luego en "Subir Certificado", y allí cargar la foto del formulario completo y firmado desde el celular o computadora.

Es importante recordar que este tramite se puede realizar también desde la aplicación para teléfonos celulares que tiene el organismo, llamado Mi ANSES.

Por último, en el caso de la AUH, la falta de presentación del Certificado Escolar puede derivar en la suspensión del pago anual y, en algunos casos, afectar la continuidad de la asignación. Por eso, se recomienda realizar el trámite apenas comienza el año lectivo.

