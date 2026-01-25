Alex Honnold lo hizo: escaló sin equipo ni red el edificio más alto de Taiwán, 101 pisos y más de 500 metros

Este 25 de enero, Alex Honnold, un escalador estadounidense logró cumplir un reto casi imposible: sin usar cuerdas ni equipo de seguridad, subió por la fachada del edificio más alto de Taiwán, consiguiendo que cientos de personas se juntaran a verlo en directo y una multitud en todo el planeta lo disfrutara a través de Netflix.

A los 40 años, Honnold es célebre por haber logrado conquistar algunas de las paredes rocosas más aterradoras del planeta. En 2017 se hizo famoso a nivel mundial cuando consiguió escalar “El Capitán” del parque Yosemite. Pero el edificio Taipei 101 era un desafío colosal, del que también salió airoso.

Alex Honnold en uno de sus desafíos

Este domingo escaló el Taipéi 101, de 508 metros de altura y 101 pisos, mientras una verdadera multitud se reunía para verlo y aplaudir cada uno de sus movimientos. El deportista es la primera persona que logró subir por el exterior del inmenso edificio sin usar cuerdas, arneses ni red de seguridad. Richard Bode, de 34 años, habló con la agencia AFP y declaró que ser testigo de un hecho así es “una experiencia única en la vida”. Benson, de 24 años, por su parte, definió la escalada como algo “increíblemente valiente”.

El desafío vertical de Alex Honnold: Netflix retransmitirá la escalada sin cuerdas del rascacielos Taipei 101

En realidad, este reto, llamado “Skyscraper Live” (Rascacielos en Vivo) debía transmitirse por Netflix, el sábado, en vivo, pero el mal tiempo obligó a retrasar los planes. En un video promocional que grabó el atleta para la página de Facebook de la plataforma de series, documentales y películas, declaró: “Ha sido el sueño de mi vida escalar un rascacielos".

Le llevó 90 minutos a Honnold alcanzar la cima y, una vez allí, levantó los brazos, mirando al público que lo ovacionaba y aplaudía cientos de metros abajo.

Alain Robert, conocido como “el Hombre Araña Francés”, fue el primero en escalar el Taipéi 101 en 2004, pero lo hizo usando cuerdas de seguridad porque ese día enfrentaba condiciones lluviosas.

La complejidad del Taipei 101

El rascacielos de Taiwan, que fue diseñado para resistir terremotos y tifones, tiene una fachada con secciones inclinadas que dificultan cualquier tipo de ascenso.

Honnold estudió, durante meses, los planos arquitectónicos, haciendo pruebas en superficies similares antes de aceptar el desafío. Su método de ascenso, llamado “free solo”, significa que cualquier fallo a la hora de poner los dedos o un simple resbalón significa sufrir una caída libre que pueda costarle la vida.

HM/HB