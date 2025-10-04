Un joven escalador cayó al vacío esta semana en la montaña El Capitán, en Estados Unidos, mientras cientos de personas observaban su subida en una trasmisión en directo en redes sociales.

Quién fue el joven que cayó de la montaña El Capitán en Estados Unidos

Balin Miller creció en Alaska y comenzó a escalar junto a su padre desde muy joven. Desde ese momento, incursionó una vida nómada en busca de montaña y nuevos desafíos. En junio del 2025, fue el primer alpinista en realizar en solitario la ruta Slovak Direct, en el Monte McKinley (Denali), una de las cumbres más peligrosas de Estados Unidos, en tan solo 56 horas.

Por otro lado, subió en Via dei Ragni,- una ruta de escalada en el Cerro Torre, una montaña emblemática de la Patagonia - y en las Rocosas Canadienses, donde terminó la vía de hielo Reality Bath, inédita durante 37 años.

Miller, de 23 años, que terminaba el miércoles una de las rutas de la famosa pared de granito en el Parque Yosemite, en California, cuando descendió haciendo rappel para obtener sus bolsas de izado que estaban atadas, explicó en Facebook Tom Evans, un fotógrafo que retrataba la temporada de escalada en la montaña.

Evans explicó que “su cuerda no alcanzaba la ubicación de las bolsas por varios metros, pero parecía que él no se dio cuenta. En el descenso, se deslizó más allá del extremo de la cuerda". El fotógrafo había sacado algunas fotografías días antes.

Su madre, Jeanine Girard-Moorman, lamentó en redes sociales: "Mi corazón está hecho añicos. No sé cómo voy a superarlo". Tras la caída de cientos de metros de altura, llamó la atención a los espectadores que miraban la trasmisión en vivo mediante TikTok.

"Fue tan traumático. No puedo parar de verlo en mi cabeza", escribió el jueves una usuaria en un hilo en Facebook sobre el trágico accidente.

Cómo es la zona montañosa El Capitán en Estados Unidos

El Capitán es un destino conocido dado que es una zona ideal para escaladas. Ubicada en el Parque Nacional de Yosemite, es una pared vertical que se eleva a 914 metros de altura desde la base, y que ofrece diversas rutas para los varios niveles de experiencia.

Miller, oriundo de Alaska, comenzaba a hacerse un nombre en el deporte gracias a sus hazañas en solitario en formidables cimas desde América del Norte hasta la Patagonia.