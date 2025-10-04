Deportan a los activistas de la flotilla humanitaria

Israel deportó el viernes a cuatro activistas italianos, los primeros de cientos de detenidos de una flotilla de ayuda con destino a Gaza, poco después de que la interceptación de un último barco pusiera fin a su misión.

La Flotilla Global Sumud zarpó el mes pasado y transportó a políticos y activistas, incluida la sueca Greta Thunberg, hacia Gaza, donde, según Naciones Unidas, se está produciendo una hambruna. La marina israelí comenzó a interceptar los barcos el miércoles, y un funcionario israelí dijo al día siguiente que se había impedido que barcos con más de 400 personas a bordo llegaran a la Franja de Gaza.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel dijo que el resto de los activistas arrestados “está en proceso de ser deportados”. Según las fuerzas de seguridad israelíes, “más de 470 participantes de la flotilla fueron detenidos por la policía militar, sometidos a un riguroso control y transferidos a la administración de la prisión”. En tanto, las protestas continúana en varios países, la más grande en Italia.