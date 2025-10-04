sábado 04 de octubre de 2025
INTERNACIONAL
opinión

Deportan a los activistas de la flotilla humanitaria

04_10_2025_flotilla_global_sumud_greta_thunberg_cedoc_g
Detenidos. Algunos de los activistas, entre ellos Thunberg. | cedoc

Israel deportó el viernes a cuatro activistas italianos, los primeros de cientos de detenidos de una flotilla de ayuda con destino a Gaza, poco después de que la interceptación de un último barco pusiera fin a su misión.

La Flotilla Global Sumud zarpó el mes pasado y transportó a políticos y activistas, incluida la sueca Greta Thunberg, hacia Gaza, donde, según Naciones Unidas, se está produciendo una hambruna. La marina israelí comenzó a interceptar los barcos el miércoles, y un funcionario israelí dijo al día siguiente que se había impedido que barcos con más de 400 personas a bordo llegaran a la Franja de Gaza.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel dijo que el resto de los activistas arrestados “está en proceso de ser deportados”. Según las fuerzas de seguridad israelíes, “más de 470 participantes de la flotilla fueron detenidos por la policía militar, sometidos a un riguroso control y transferidos a la administración de la prisión”. En tanto, las protestas continúana en varios países, la más grande en Italia.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite
También te puede interesar
En esta Nota