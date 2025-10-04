Una exenfermera, la primera mujer al frente de la Iglesia anglicana

Sarah Mullally, una exenfermera de 63 años, fue nombrada ayer la primera arzobispa de Canterbury y se comprometió a mejorar la seguridad en la Iglesia de Inglaterra luego de un escándalo de abuso que derrocó a su predecesor.

La expartera se convierte en la primera mujer en liderar la centenaria iglesia madre de la comunidad anglicana mundial, de 85 millones de fieles.

Su nominación por parte de un comité encargado de encontrar un sucesor para Justin Welby, quien renunció a principios de este año, fue aprobada por el rey Carlos III, confirmó el gobierno del Reino Unido en un comunicado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Mullally reconoció la “enorme responsabilidad” de su nuevo rol y prometió “enfrentar la dinámica de poder” que había llevado a la Iglesia a encubrir el abuso de docenas de niños y jóvenes hace varias décadas.

Advirtió que “no sería fácil”, debido a una “historia de fallas en la protección” que ha “dejado un legado de profundo daño y desconfianza” en la Iglesia de Inglaterra, cuyos orígenes se remontan al Imperio romano.

“Todos debemos estar dispuestos a que se esclarezcan nuestras acciones, independientemente de nuestro papel en la Iglesia”, dijo durante una aparición en la Catedral de Canterbury, en el sureste de Inglaterra. “Como arzobispo, mi compromiso será garantizar que sigamos escuchando a los sobrevivientes, cuidando a los vulnerables y fomentando una cultura de seguridad y bienestar para todos”, añadió Mullally.

La Iglesia de Inglaterra se convirtió en la Iglesia establecida por el Estado después de que el rey Enrique VIII se separara de la Iglesia Católica Romana en la década de 1530.

El monarca británico es su gobernador supremo, mientras que el arzobispo de Canterbury es visto como el líder espiritual de los anglicanos en todo el mundo.

Historia personal. Mullally, que está casada y tiene dos hijos, se convertirá en la 106.ª arzobispa de Canterbury, cuando asuma oficialmente el cargo tras una ceremonia que tendrá lugar en enero.

Trabajó en el Servicio Nacional de Salud estatal de Gran Bretaña durante más de tres décadas, llegando a convertirse en su directora de enfermería para Inglaterra en 1999.

Ordenada sacerdote en 2002, se convirtió en la primera mujer obispo de Londres en 2018, solo cuatro años después de que la Iglesia comenzara a permitir que hubiera mujeres obispos luego de años de amargas disputas entre facciones.

Mullally se reivindica feminista y ha calificado la decisión de permitir finalmente a los sacerdotes bendecir a las parejas del mismo sexo en 2023 como “un momento de esperanza para la Iglesia”, aunque reconoció que persistían diferencias.

Como uno de los 26 arzobispos y obispos que se sientan en la Cámara alta no electa de la Cámara de los Lores del Parlamento, Mullally ha sido un oponente vocal de los planes para legalizar la muerte asistida.

Algunas iglesias en todo el mundo anglicano (que en conjunto cuenta con unos 85 millones de seguidores en más de 165 países) habían permitido durante mucho tiempo que hubiera mujeres obispos, la primera de las cuales fue designada en Estados Unidos en 1989.

Más de 40 de los 108 obispos de Inglaterra son ahora mujeres, con una proporción similar entre los sacerdotes, después de que se permitiera por primera vez el clero femenino a principios de los años 90.