Palazzo sobre las indemnizaciones en 12 cuotas: "Son básicamente unos delincuentes si votan eso"

El titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, calificó de “mamarracho jurídico” el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno del presidente Javier Milei.

Reforma laboral

“Otra de las cosas que tiene la reforma laboral es que las sentencias judiciales tienen dos cuestiones. Uno: la tasa de actualización que te dice IPC más 3% anual, pero te lo dice de aquí para adelante. Quiere decir que dentro de ocho años va a ser eso”, explicó.

“Todos los juicios iniciados para atrás es solamente actualización por tasa de interés y la tasa de interés ha sido negativa”, aclaró el diputado de Unión por la Patria.

“Quiere decir que ni siquiera vas a cobrar lo que hubiera sido el acompañamiento de la inflación de la deuda que tiene el sector patronal con vos”, recalcó en declaraciones a El Destape.

“Son básicamente unos delincuentes si votan eso”

“Y lo segundo que tiene esta norma es que cuando haya un fallo judicial las micropymes te pueden pagar hasta en 18 cuotas, y el resto, la totalidad de las empresas, no las pymes te pueden pagar el fallo hasta en 12 cuotas si el juez así lo estima”, recordó Palazzo.

“El único crédito obtenido judicialmente que la ley va a permitir que se lo pague en 12 cuotas. Son básicamente unos delincuentes si votan eso”, enfatizó el titular de La Bancaria.

Además advirtió que “por supuesto” que la iniciativa “va a terminar” en la justicia “porque es un mamarracho jurídico lo que han hecho”.

“En principio, si bien puede tener algún gris muy tenue, todo lo impositivo ingresa por Diputados, no tiene que ingresar por senadores. Ya lo saben. No hay que explicárselos muchachos, vayan a estudiar un poco”, concluyó Palazzo.