El NEA ante un cambio de modelo: menos Estado, más competitividad

El 2025 dejó una señal clara para el Nordeste argentino: el equilibrio fiscal y la desaceleración inflacionaria, por sí solos, no garantizan crecimiento. Así lo plantea Gerardo Alonso Schwarz, economista jefe del IERAL NEA, quien advierte que la región atraviesa una transición estructural que expone fortalezas y debilidades de cada provincia. “La desaceleración inflacionaria no es suficiente para asentar las bases de un crecimiento económico homogéneo en el NEA”, sostiene Schwarz. Los datos del 2025 lo confirman: Corrientes creció 4,2%, mientras que Chaco (-2,9%) y Misiones (-1,5%) continuaron en terreno negativo. La clave, según el análisis, está en la estructura productiva y en la capacidad de adaptación a un nuevo escenario macroeconómico, con menor impulso del gasto público y mayor exposición a la competencia.

Uno de los principales motores de la economía mostró comportamientos dispares. A nivel nacional, el consumo privado creció 9,1%, pero en el NEA el consumo tradicional en supermercados cayó en términos reales. Schwarz explica que la recomposición de precios relativos y la menor brecha cambiaria modificaron hábitos: “Se redujo el flujo de compradores extranjeros y crecieron las compras de argentinos en Brasil y Paraguay”.

En paralelo, avanzaron nuevos canales de comercialización, con fuerte crecimiento del comercio electrónico, mientras que algunos segmentos lograron traccionar, como la venta de autos y motos, que se expandió en toda la región.

La inversión, en cambio, mostró un crecimiento nacional del 23,6%, pero con una fuerte concentración en Corrientes, especialmente en bioenergía, forestoindustria e infraestructura. “Aun con un contexto macroeconómico más estable, las provincias no captan por igual las oportunidades de expansión”, advierte el economista.

Menos transferencias y un Estado con otro rol

El ajuste fiscal nacional redefinió el papel del sector público como motor de la actividad. La caída de transferencias no automáticas impactó de lleno en las provincias. Aunque Corrientes y Chaco compensaron parcialmente con obra pública propia, el informe es contundente: el gasto público ya no volverá a ser el principal impulsor del crecimiento regional.

“Ninguna provincia puede depender de que el Estado nacional envíe más dinero para sostener su economía”, señala Schwarz. El cambio de modelo obliga a repensar políticas provinciales y municipales, especialmente en una región altamente expuesta a la competencia de países vecinos.

El sector externo fue uno de los puntos más dinámicos en 2025, con exportaciones nacionales creciendo 9,5%. En el NEA, Misiones y Corrientes mostraron un desempeño favorable, apoyadas en la yerba mate, la forestoindustria, el arroz y el tabaco. Chaco, en cambio, quedó rezagado por la sequía y por la presión de importaciones textiles sobre los hilados de algodón. “Con un tipo de cambio estable, la competitividad debe depender de la productividad, la eficiencia y la reducción de costos estructurales, y no del tipo de cambio”, añade el economista.

En ese marco, plantea una agenda concreta: reducir y simplificar tributos provinciales y municipales, digitalizar trámites, facilitar la instalación de empresas, mejorar infraestructura logística y modernizar la legislación laboral. También destaca oportunidades de integración con el sur de Brasil, la Unión Europea y Estados Unidos, en el marco de negociaciones comerciales en curso.

Un 2026 de adaptación y reconversión

De cara al nuevo año, el panorama combina señales positivas y desafíos estructurales. Hay expectativas de recuperación del consumo, mejores perspectivas para la inversión, consolidación del sector exportador y una leve reactivación de la construcción. Pero el mensaje final del informe es contundente.

“El desafío para el NEA no es sostener indefinidamente actividades que han perdido competitividad, sino reorientar la intervención pública y las decisiones privadas hacia procesos de reconversión y adaptación”, concluye el economista jefe del IERAL NEA.