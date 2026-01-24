Jorge Brito y la política: desmentida formal y las señales que alimentan el rumor

El nombre de Jorge Brito vuelve a circular con fuerza en los ámbitos donde se cruzan negocios, poder y política. Esta vez, no por una decisión institucional ni por su pasado como presidente de River, sino por una entrevista en la que abordó sin rodeos los rumores sobre un eventual salto a la arena electoral, al tiempo que dejó definiciones económicas que lo alinean —con matices— con el rumbo del Gobierno nacional.

En diálogo con el periodista Luis Majul, Brito negó de manera directa cualquier proyecto personal para competir por un cargo electivo, en particular en Salta, provincia con la que mantiene un vínculo histórico. “No es algo que yo tenga pensado en mi vida ser gobernador de Salta”, afirmó. Y agregó: “Tengo domicilio en Salta hace 22 años, no desde hace seis meses como algunos creen. Viajo todos los meses, le tengo un enorme cariño a la provincia, pero no está en mis planes una candidatura”.

La aclaración fue categórica en lo formal, aunque no logró clausurar del todo las especulaciones. En el mundo empresario, donde los movimientos suelen anticiparse mucho antes de oficializarse, el solo hecho de tener que desmentir el rumor volvió a ubicar a Brito dentro del lote de nombres que el sistema político observa con atención.

Vialidad Nacional reactiva la Autovía en Corrientes: qué zonas se habilitarán antes de julio

Aval económico y respaldo condicionado

Más allá del capítulo político, Brito dejó definiciones relevantes sobre la marcha de la economía bajo la gestión de Javier Milei. Señaló que la Argentina “está muy cerca de que se le abran los mercados internacionales” y sostuvo que, si se mantiene la actual conducta fiscal, “la inflación debe seguir bajando”, un punto que consideró central para reactivar la inversión.

“El descenso del riesgo país empieza a marcar un punto de inflexión para el crédito externo”, explicó en El Observador, al tiempo que destacó la solidez del sistema bancario como un factor clave para reconstruir confianza, tanto interna como internacional.

Sin embargo, el respaldo no fue acrítico. Consultado por el proyecto de inocencia fiscal, Brito advirtió sobre sus límites: “Puede ser un reactivador de la economía, pero tiene muchas complejidades desde el punto de vista de las normativas internacionales”. En ese marco, aclaró que los bancos acompañarán “hasta el límite donde se pueda, no para exceder eso”, marcando una frontera clara entre el entusiasmo político y las restricciones técnicas del sistema financiero.

Reforma laboral: qué piensan los diputados de Corrientes sobre el proyecto de Milei

Reforma laboral y mensaje al sistema

En relación con la reforma laboral, el titular del Macro coincidió en la necesidad de una modernización. “Hacía falta una actualización en la Argentina”, sostuvo, aunque subrayó que el proceso debería incluir a los sindicatos. “Esto puede ser positivo, pero no resuelve todos los problemas, porque la justicia laboral va por otro camino”, advirtió. El mensaje dialoga con una mirada extendida en el empresariado: apoyo a los cambios estructurales, pero con preocupación por la implementación y los costos colaterales.

Brito también volvió sobre su histórica confrontación con la conducción del fútbol argentino y la Asociación del Fútbol Argentino. Cuestionó el formato de los torneos y fue especialmente crítico con el manejo arbitral. “La herramienta más poderosa que tuvo la AFA fue el control de los árbitros”, afirmó, y reconoció que esa fue la principal batalla que no lograron ganar desde River.