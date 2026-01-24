La madre de Luca Scarlato apuntó contra River y la AFA tras la salida del juvenil rumbo a Parma

La salida de Luca Scarlato, juvenil de 16 años, del fútbol argentino sumó un capítulo de alto voltaje. Tras confirmarse que continuará su carrera en el Parma italiano, su madre hizo públicas duras críticas contra River y el sistema de formación local, al que acusó de destrato, amenazas y de priorizar intereses económicos por sobre el desarrollo deportivo.

Según relató, la decisión fue familiar y legal, amparada en la patria potestad, y sin contraprestación económica. “No aceptamos el contrato que ofreció River. Te dicen que el chico vale 100 millones de euros y te ofrecen un millón de pesos en mano”, sostuvo, al tiempo que aclaró que no buscaban firmar: “Queríamos que siguiera su carrera sin contrato”.

Uno de los ejes del reclamo fue el modelo de blindaje temprano. “Lo iban a atar casi hasta los 20 años y después los chicos llegan a Reserva, no debutan y se van a préstamo a cualquier lado. Si pasa eso, no tienen más posibilidad de nada”, afirmó. En ese sentido, cuestionó la falta de garantías de Primera y la práctica de ceder juveniles a clubes del medio local, donde “quedan boyando”.

La familia asegura que hubo interés internacional —mencionó consultas de Bayern Múnich por la ciudadanía alemana del jugador— y que, pese a ello, Luca esperó a River durante todo el año. “Se sintió incómodo. La sumatoria de cosas, las amenazas y el contrato nos llevaron a tomar la decisión”, explicó.

Violencia y exposición

El relato incluyó un fuerte señalamiento por la exposición pública del menor y el clima posterior: “Le escriben para desearle que le rompan las dos piernas. Agreden a su familia. Esto escaló a un nivel de agresión que se fue de tema”. En ese marco, apuntó contra el rol institucional: “La Asociación del Fútbol Argentino defiende a los clubes… ¿y quién defiende a los jugadores?”.

La madre insistió en que no hubo cobro alguno por la salida: “Si hubiese cobrado 200 mil dólares, hoy estaría en Bora Bora”. Y cerró con una advertencia que trasciende el caso: “Hay mucho maltrato y destrato y acá la que pierde es la Selección”.