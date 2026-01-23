Vialidad Nacional reactiva la Autovía en Corrientes: qué zonas se habilitarán antes de julio

Luego de una interrupción programada de dos semanas, las máquinas volvieron a la calzada en la Autovía de la Ruta Nacional 12 de la ciudad de Corrientes.

Desde Vialidad Nacional confirmaron que los esfuerzos están centrados en concluir el tramo sur de la obra, que conecta la Rotonda de la Virgen de Itatí con el control policial de Riachuelo, en cercanías a Cañada Quiroz.

El titular del organismo en el distrito, David Moulin, explicó que el parate de 15 días fue parte de un proceso administrativo y logístico de la empresa contratista para readecuar su programa de trabajo y contrataciones de cara al primer semestre de 2026.

“Si tenemos viento a favor, en estos meses vamos a poder finalizar los trabajos en esa mitad de la autovía”, aseguró el funcionario a radio Sudamericana.

Nueva dinámica de circulación

La finalización de este tramo no solo representa un avance técnico, sino un cambio estructural en el tránsito diario de los capitalinos. Moulin destacó que la habilitación del sector obligará a los ciudadanos a adaptarse a una lógica de manejo distinta a la actual.

“La gente va a tener que acostumbrarse a que una autovía no permite cruzar por donde uno quiere o girar en cualquier punto. Habrá que seguir reglamentaciones, utilizar los retornos y las colectoras habilitadas”, advirtió.

Según el funcionario, el objetivo es que la apertura paulatina permita una integración segura al nuevo sistema vial antes de avanzar hacia el sector norte.

Avance de obra y operativo Carnaval

Una vez concluido el tramo hasta Riachuelo, la ejecución de la Autovía de la Travesía Urbana de Corrientes alcanzará un nivel de entre el 65% y 70%. La siguiente etapa consistirá en trasladar el grueso de la maquinaria hacia la zona del Aeropuerto Internacional Piragine Niveyro, donde restan finalizar pasos a nivel y otras estructuras complejas.

Por otra parte, ante el inminente inicio de los Carnavales Correntinos el próximo 31 de enero, Vialidad Nacional informó que se están realizando tareas de mantenimiento y mejoras en la zona del Corsódromo Nolo Alías.

“Sabemos la importancia del carnaval para el turismo y estamos asegurando la transitabilidad necesaria para que el flujo de vehículos hacia ese sector sea fluido y seguro”, concluyó Moulin.