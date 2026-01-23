Ola de calor en Corrientes: pronostican máximas que rozarán los 40 grados

Gran parte del territorio correntino se encuentra bajo alerta amarilla por temperaturas extremas, en un escenario marcado por la ausencia total de precipitaciones y una sensación térmica que promete superar ampliamente los valores nominales.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones de calor sofocante se mantendrán durante el fin de semana y se profundizarán a partir del lunes.

Para este sábado en la capital provincial se espera un cielo algo nublado con una mínima de 23 °C y una máxima que alcanzará los 35 °C.

El domingo las condiciones serán similares, aunque el termómetro trepará hasta los 36 °C, marcando el inicio de una escalada térmica que tendrá su pico en los primeros días de la semana entrante, con máximas previstas de 39 °C.

Salud: cómo prevenir el golpe de calor

Ante la persistencia de la ola de calor, el Ministerio de Salud de la Nación difundió una serie de recomendaciones para la población general y grupos de riesgo (niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas):

Hidratación constante: beber agua con frecuencia sin esperar a sentir sed.

Lactancia: en caso de estar amamantando, hacerlo de manera más seguida.

Actividad física: evitar ejercicios intensos y la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas.

Signos de alarma: solicitar atención médica inmediata ante síntomas como temperatura corporal mayor a 39 °C, náuseas, vómitos, mareos, sed intensa o piel muy seca.

Peligro de incendios en aumento

La combinación de altas temperaturas y falta de humedad elevó los índices de peligro de incendios en toda la geografía provincial. La Dirección de Recursos Forestales situó la alerta en niveles amarillo y naranja, instando a la población a evitar cualquier tipo de quema, ya que las condiciones actuales favorecen la propagación descontrolada del fuego.

Desde los organismos de seguridad recordaron que las emergencias pueden reportarse las 24 horas a través de la App Alertas Corrientes o al número celular 379 450-4697.