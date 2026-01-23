Detectan en Chaco el primer caso de influenza A H3N2 y descartan riesgo sanitario

Las autoridades sanitarias del Chaco confirmaron la detección del primer caso de influenza A H3N2 en la provincia, aunque aclararon que se trató de una situación puntual, sin circulación comunitaria del virus ni complicaciones clínicas.

La directora de Epidemiología, María Elisa Flores, explicó que el caso corresponde a una persona que había regresado recientemente de un viaje por Centroamérica. Si bien en ese destino no se registraba circulación viral activa, advirtió que los aeropuertos internacionales constituyen espacios de exposición frecuente.

“Era previsible que, con casos confirmados en otros países, el virus pudiera aparecer también en Argentina”, señaló.

Según detalló la funcionaria, el paciente consultó de manera temprana, realizó los estudios médicos correspondientes y evitó el contacto social durante el período sintomático. Como resultado, no se detectaron contactos estrechos ni contagios secundarios, y la persona conviviente tampoco presentó síntomas.

Qué es la influenza A H3N2

Flores explicó que el H3N2 es una variante del virus de la influenza A que, en los pocos casos registrados en el país, suele presentar síntomas más intensos que una gripe común. Entre los más frecuentes mencionó fiebre alta, decaimiento general, dolores musculares y tos, con una evolución aproximada de una semana.

No obstante, aclaró que en la provincia no se registraron internaciones asociadas a este caso y que el tratamiento indicado es sintomático, sin necesidad de antibióticos.

Recomendaciones ante síntomas gripales

Desde Epidemiología reiteraron la importancia de la consulta médica precoz ante la aparición de síntomas respiratorios y recomendaron concurrir a los centros de salud utilizando barbijo e informando antecedentes de viajes recientes.

También se insistió en mantener medidas de cuidado ya conocidas: evitar compartir mate u utensilios, ventilar los ambientes y reducir el contacto con personas de riesgo.

Vigilancia epidemiológica y vacunación

La funcionaria destacó que el caso fue detectado en el marco del sistema nacional de vigilancia epidemiológica, que articula a los laboratorios provinciales con el Instituto Malbrán, encargado de confirmar o descartar diagnósticos.

En ese contexto, recordó que continúa vigente la campaña de vacunación antigripal 2025, destinada a niños de 6 a 24 meses, personas mayores de 65 años, embarazadas y pacientes con comorbilidades.

“La vacuna es anual y fundamental para prevenir complicaciones graves”, remarcó.

Finalmente, respecto a los viajes al exterior, especialmente a Brasil, Flores aclaró que no se exige vacunación especial para el sur del país, aunque en regiones del norte puede solicitarse el certificado contra la fiebre amarilla. En todos los casos, recomendó consultar previamente con un médico, en especial cuando se trata de niños pequeños.