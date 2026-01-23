Sueldos de enero en Corrientes: cuándo cobran los estatales según el cronograma oficial

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de Corrientes confirmó el cronograma de pago de haberes correspondientes al mes de enero para los agentes de la administración pública provincial.

El esquema de liquidación, que alcanza a trabajadores activos, jubilados y pensionados, se extenderá durante toda la semana próxima, iniciando el lunes 26 y finalizando el viernes 30.

Desde la cartera económica destacaron que, con la ejecución de este cronograma, el Gobierno de Corrientes cumple con la totalidad del Ingreso Salarial Mensual, tras haber abonado previamente el Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado), el Plus de Refuerzo y el segundo tramo del Bono Navideño.

Cronograma por terminación de DNI

Como es habitual, el pago se realizará de manera escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad:

Lunes 26: DNI terminados en 0 y 1 . (Este tramo ya estará disponible en cajeros automáticos y Home Banking desde el sábado 24 ).

Martes 27: DNI terminados en 2 y 3 .

Miércoles 28: DNI terminados en 4 y 5 .

Jueves 29: DNI terminados en 6 y 7 .

Viernes 30: DNI terminados en 8 y 9.

Disponibilidad en cajeros

Los fondos estarán disponibles a través de los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes SA y mediante la plataforma de banca electrónica de cada agente. El primer tramo, correspondiente a los documentos finalizados en 0 y 1, podrá retirarse de manera anticipada este fin de semana, facilitando el acceso a los haberes sin necesidad de esperar al inicio de la semana administrativa.