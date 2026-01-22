Lourdes Sánchez confirmó que no bailará en los Carnavales de Corrientes: "Prefiero correrme cuando la paso mal"

A pocos días del inicio de la máxima fiesta de la ciudad, la presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, confirmó que no participará como integrante de ninguna comparsa en la edición de los Carnavales de Corrientes 2026.

Pese a ser una figura histórica del evento, la funcionaria explicó que su decisión se basa en la búsqueda de "felicidad" y en evitar situaciones de "injusticia" como las experimentadas el año pasado.

"Entrar, no voy a entrar; sí voy a ir todas las noches que pueda", aclaró Sánchez en declaraciones radiales. La bailarina señaló que, aunque fue consultada mucho antes de asumir su cargo sobre un posible regreso a Ara Berá, la propuesta no prosperó: "Entendieron que tenía una decisión tomada, no me nació", confesó.

Los motivos: tiempo, dinero y familia

Sánchez fue sincera al explicar los sacrificios que implica ser protagonista de la calzada. "Para mí entrar en el carnaval es alegría, es dedicarle también mucho tiempo, me tengo que venir con toda mi familia, mi hijo que se tiene que quedar acá conmigo todo el verano y (gastar) plata, por supuesto", detalló a radio Dos.

Además, reconoció que su alejamiento de la competencia tiene un trasfondo emocional. "Cuando la paso mal prefiero correrme. A mí me gusta hacer las cosas porque me hacen feliz. Y el carnaval para mí es esa alegría", sentenció, dejando en claro que prefiere disfrutar del espectáculo desde el palco oficial.

El conflicto y el factor "Sapucay"

Sánchez sorprendió al no descartar un futuro desembarco en la vereda de enfrente. Consultada sobre si alguna vez entraría en Sapucay, la eterna rival de su comparsa de origen, respondió: "Soy de Ara Berá, pero siempre dije que soy del carnaval. Me apasiona y salto con todas las comparsas por igual".

Durante la edición 2025, la funcionaria mantuvo un fuerte cruce con Eugenia Gallardo (hermana de la diputada nacional Virginia Gallardo).

En ese momento, en declaraciones a Puro Show, Lourdes minimizó el incidente, pero admitió que influyó en su ánimo: "Hubo un conflicto, pasaron cosas en el corso que no estuvieron buenas. No voy a permitir que algo que es tan lindo y alegre te lo amarguen", recordó.

Cuenta regresiva para el Nolo Alías

Los Carnavales de Corrientes 2026 comenzarán formalmente el próximo sábado 31 de enero. Pese a la ausencia de Sánchez en la calzada, se espera un despliegue histórico de las cuatro grandes comparsas y cinco agrupaciones musicales.

La funcionaria aseguró que, desde su rol institucional, trabajará para que la fiesta mantenga su brillo, priorizando la convivencia y el respeto entre los participantes.