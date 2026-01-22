Violenta entradera en pleno centro de Resistencia: golpearon y maniataron a un empresario y a su esposa

Un nuevo hecho de inseguridad extrema occurió en el centro de Resistencia durante la madrugada de este miércoles, cuando un empresario gastronómico y ganadero y su esposa fueron víctimas de una entradera violenta mientras dormían en su domicilio.

El ataque ocurrió alrededor de las 3.55 de la madrugada en una vivienda ubicada sobre calle Posadas al 400, a pocas cuadras del microcentro. De acuerdo con la denuncia, al menos tres delincuentes encapuchados y con guantes forzaron la puerta de acceso e irrumpieron de manera sorpresiva en el inmueble.

Desde el primer momento, los asaltantes actuaron con brutalidad. El propietario de la casa, Carlos Bonetto (67), fue golpeado en la cabeza, mientras que su esposa, de 72 años, fue reducida y maniatada. Bajo constantes amenazas, ambos fueron obligados a descender desde la planta alta hacia la planta baja de la vivienda.

Una vez allí, los delincuentes exigieron dinero y objetos de valor. En cuestión de minutos lograron apoderarse de joyas de oro, un reloj Rolex de acero con virola negra y una suma cercana a los 230 mil pesos en efectivo, tras lo cual emprendieron la fuga.

La secuencia delictiva duró aproximadamente diez minutos y se habría visto interrumpida por la activación de la alarma del domicilio, lo que aceleró la huida de la banda. Los investigadores no descartan que un cuarto integrante haya actuado como apoyo externo, aguardando en un vehículo en las inmediaciones.

Tras el asalto, Bonetto debió recibir asistencia médica y fue suturado por las lesiones provocadas durante la golpiza. En el lugar trabajó personal policial de la comisaría jurisdiccional junto a peritos especializados, quienes realizaron tareas de levantamiento de huellas y análisis de cámaras de seguridad del domicilio y de la zona.

Por su parte, la Fiscalía en turno ordenó una serie de medidas investigativas, entre ellas el relevamiento de registros fílmicos que podrían haber captado parcialmente el vehículo utilizado por los asaltantes. Hasta el momento, no hay personas detenidas y la causa continúa en plena etapa investigativa.