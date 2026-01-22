Misiones: cuáles son las medidas de alivio fiscal para los contribuyentes

El gobernador Hugo Passalacqua dispuso en los últimos meses una serie de medidas de alivio impositivo destinadas a familias, profesionales, comercios e industrias, informó el Gobierno de Misiones.

Las disposiciones, implementadas por decisión mandatario misionero y ejecutadas a través de la Agencia Tributaria Misiones (ATM), comprenden bonificaciones, prórrogas de vencimientos, exenciones parciales y regímenes especiales aplicados sobre tributos provinciales clave como el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el Impuesto Inmobiliario y el Impuesto Provincial al Automotor.

Cuáles son las medidas de alivio fiscal para contribuyentes

Prórroga del vencimiento para el pago anual del Impuesto Inmobiliario 2026, que fue extendido hasta el 10 de febrero, permitiendo acceder a descuentos de hasta el 40% por pago contado.

La Provincia mantuvo esquemas de regularización y moratorias, como el Régimen Especial aplicado al Impuesto Provincial al Automotor, que contempla quitas significativas de intereses y sanciones, junto con alternativas de pago contado y planes de financiación.

“Estas herramientas forman parte de una política de acompañamiento permanente, diseñada para amortiguar el impacto de la desaceleración económica nacional sobre la economía local, sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas provinciales”, indica un comunicado oficial.

Profesionales, comercios e industrias

Además resolvió prorrogar hasta abril de 2026 un conjunto de beneficios fiscales dirigidos a profesionales y al sector industrial.

Se mantiene la bonificación del 30% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para profesionales matriculados y en regla, sin tope por ingresos ni por operación, siempre que desarrollen su actividad dentro del territorio provincial.

El beneficio alcanza a una amplia gama de actividades, entre las que se incluyen servicios jurídicos, notariales y contables; profesionales de la salud; arquitectos, ingenieros y técnicos; veterinarios; guías de turismo; psicólogos, trabajadores sociales y otras disciplinas.

También se prorrogó hasta el 30 de abril de 2026 la suspensión del régimen de autorretención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para profesionales, una medida orientada a simplificar la operatoria tributaria y reducir cargas administrativas.

Se mantiene la reducción del pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para contribuyentes industriales comprendidos en el Convenio Multilateral, fijada en el 1,50%, con el objetivo de mejorar la competitividad, sostener la actividad y proteger el empleo industrial.

A estas medidas se suma la equiparación del tratamiento fiscal de las estaciones de servicio de bandera blanca al de las empresas petroleras, mediante la reducción de la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para la venta mayorista de combustibles destinada a la reventa, fortaleciendo la competitividad del sector en un contexto de elevados costos operativos.

En paralelo, el Gobierno provincial confirmó la continuidad de los programas “Ahora Misiones” hasta marzo de 2026, manteniendo herramientas de incentivo al consumo y al comercio local en rubros como bienes durables, turismo interno, gastronomía y productos esenciales, con el objetivo de sostener la demanda y dinamizar la economía misionera.

Por último, “como parte de una política de orden y responsabilidad fiscal, el Gobierno de Misiones prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de nuevas designaciones en planta permanente, con excepciones en áreas estratégicas como educación, salud y seguridad”, finaliza el documento oficial.