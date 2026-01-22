Visita inesperada y gesto histórico: Soledad Pastorutti apareció en un Centro Cultural de Puerto Tirol

Puerto Tirol fue escenario este martes de una jornada de emoción y sorpresa con la visita inesperada de Soledad Pastorutti al Centro Cultural La Maraña, en el marco de una producción audiovisual vinculada a un documental sobre la música argentina.

La llegada de la artista se produjo mientras se realizaba una entrevista a referentes de la música y la danza local, entre ellos Tom Suárez y miembros del grupo Ñaschqui. Con la naturalidad que la caracteriza, “La Sole” ingresó al predio sin previo aviso y generó un inmediato clima de alegría entre quienes participaban de la actividad.

Lejos de una aparición protocolar, la cantora se integró a la ronda como una más: cantó, bailó chamamé y compartió mate, anécdotas y canciones en un ambiente íntimo y festivo. Uno de los momentos más celebrados fue la interpretación de “Puerto Tirol”, junto a Las Melli Trangoni, en una escena que sintetizó el espíritu popular del encuentro.

Lourdes Sánchez confirmó que no bailará en los Carnavales de Corrientes: "Prefiero correrme cuando la paso mal"

El gesto más simbólico de la visita llegó con la entrega de un fragmento del histórico poncho que Soledad utilizó en su debut en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, hace tres décadas. El Centro Cultural La Maraña fue seleccionado como uno de los 30 espacios culturales del país que custodiarán este emblema de su carrera artística.

Durante su paso por la localidad, la artista también recorrió la Fábrica de Acordeones, un proyecto en desarrollo impulsado junto a la familia Renato Borghetti, de Brasil, y su iniciativa Fábrica de Gaiteiros. La propuesta cuenta con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Instituto de Cultura del Chaco y la colaboración de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

Reforma laboral: qué piensan los diputados de Corrientes sobre el proyecto de Milei

Desde el Centro Cultural La Maraña destacaron el impacto emocional y simbólico de la visita. En un contexto complejo para la gestión cultural independiente, señalaron que la presencia de Soledad Pastorutti representó un fuerte respaldo al trabajo colectivo que se viene desarrollando en Puerto Tirol y una inyección de ánimo para continuar fortaleciendo la identidad cultural local.