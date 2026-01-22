Lonely Planet eligió a la playa Arazaty de Corrientes entre las 7 mejores de Argentina

La ciudad de Corrientes sumó un importante reconocimiento internacional para su oferta turística de verano. La prestigiosa guía de viajes Lonely Planet ubicó a la playa Arazaty dentro de su ránking de los siete balnearios más destacados del país, posicionándola como un destino de referencia más allá de la tradicional Costa Atlántica.

La publicación destaca que, si bien Argentina es mundialmente conocida por la Cordillera de los Andes o las Pampas, sus playas suelen quedar fuera del radar de los viajeros extranjeros.

En ese contexto, Lonely Planet advierte que el atractivo local no reside en "aguas tropicales", sino en la diversidad de entornos naturales y las experiencias de recreación al aire libre que ofrecen puntos como la capital correntina.

La joya del Paraná

Sobre la Arazaty, el informe señala que se trata de una de las playas fluviales más importantes y completas del país. Entre los puntos que motivaron su inclusión en el ránking, la guía valoró:

La calidad de su arena fina .

La infraestructura de seguridad con presencia de guardavidas.

La disponibilidad de rampas para embarcaciones.

La oferta para realizar pesca deportiva y actividades náuticas como el jet-ski.

Este perfil, que combina el ambiente familiar con el deportivo, permitió a Corrientes competir a la par de destinos históricos del mar y la Patagonia.

El "Top 7" de la Argentina

La selección de Lonely Planet, que despertó debate entre los viajeros locales por la diversidad de sus escenarios, se completa con los siguientes destinos:

Balneario La Florida (Rosario): La otra gran representante del río Paraná, destacada por su cercanía al Puente Rosario-Victoria. Playa Bristol (Mar del Plata): Definida como el ícono popular y masivo del pulso del verano argentino. Playa Escondida (Mar del Plata): Resaltada por su entorno de acantilados y por ser la única playa nudista legal del país. Playa de Mar de Ajó (Partido de la Costa): Valorada por su tradición pesquera y sus condiciones para el surf y kitesurf. Playa Unión (Chubut): Destacada por su perfil rústico y la oferta gastronómica frente al mar en la zona de Rawson. Playa Catritre (San Martín de los Andes): La representante patagónica, elegida por su paisaje de bosque y las aguas tranquilas del Lago Lácar.

Con esta distinción, la playa Arazaty consolida su marca como el principal motor del turismo estival en el NEA, atrayendo la mirada de una de las editoriales de viajes más influyentes del mundo.