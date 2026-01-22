Perfil
Últimas noticias
NEA
ANUNCIO

Aguinaldo Dorado 2026: cómo solicitar el anticipo del SAC en el Banco de Corrientes

El beneficio está disponible para activos y pasivos de la administración pública, DPEC e Instituto de Cardiología.

Banco de Corrientes
Sucursal del Banco de Corrientes. | Prensa: Banco de Corrientes

El Banco de Corrientes (BanCo) habilitó desde este miércoles 21 de enero la línea de préstamos denominada “Aguinaldo Dorado”, que permite a los trabajadores y jubilados provinciales adelantar el cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a junio de 2026.

Pago Anual Anticipado 2026: Corrientes sorteará un auto 0 km y ofrece descuentos del 43%

La entidad financiera informó que el acceso al crédito es de carácter electrónico y está sujeto a la calificación crediticia de cada cliente. Una vez aprobada la solicitud, el monto se acredita en la cuenta del beneficiario en un plazo máximo de 48 horas hábiles.

Quiénes pueden acceder y cómo solicitarlo

El anticipo está destinado exclusivamente a los siguientes sectores:

  • Personal activo y pasivo de la administración pública provincial.

  • Empleados de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC).

  • Personal del Instituto de Cardiología de Corrientes “Juana Francisca Cabral”.

Para gestionar el préstamo, los interesados no necesitan acercarse a las sucursales, ya que el trámite se realiza de forma autónoma a través de los canales digitales del BanCo: la plataforma Banca Web o la billetera virtual MÁSBanCo.

Canales de consulta

Desde el BanCo recordaron que, ante cualquier duda sobre la operatoria, los clientes pueden utilizar los canales de asistencia oficial:

  • Sitio web: www.bancodecorrientes.com.ar

  • Contact Center: 0800 444 0160 (todos los días de 7 a 15).

  • WhatsApp: Chat bot “Dora” al número 3794 948684.

También te puede interesar
En esta Nota