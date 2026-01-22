Aguinaldo Dorado 2026: cómo solicitar el anticipo del SAC en el Banco de Corrientes

El Banco de Corrientes (BanCo) habilitó desde este miércoles 21 de enero la línea de préstamos denominada “Aguinaldo Dorado”, que permite a los trabajadores y jubilados provinciales adelantar el cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a junio de 2026.
La entidad financiera informó que el acceso al crédito es de carácter electrónico y está sujeto a la calificación crediticia de cada cliente. Una vez aprobada la solicitud, el monto se acredita en la cuenta del beneficiario en un plazo máximo de 48 horas hábiles.
Quiénes pueden acceder y cómo solicitarlo
El anticipo está destinado exclusivamente a los siguientes sectores:
-
Personal activo y pasivo de la administración pública provincial.
-
Empleados de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC).
-
Personal del Instituto de Cardiología de Corrientes “Juana Francisca Cabral”.
Para gestionar el préstamo, los interesados no necesitan acercarse a las sucursales, ya que el trámite se realiza de forma autónoma a través de los canales digitales del BanCo: la plataforma Banca Web o la billetera virtual MÁSBanCo.
Canales de consulta
Desde el BanCo recordaron que, ante cualquier duda sobre la operatoria, los clientes pueden utilizar los canales de asistencia oficial:
-
Sitio web: www.bancodecorrientes.com.ar
-
Contact Center: 0800 444 0160 (todos los días de 7 a 15).
-
WhatsApp: Chat bot “Dora” al número 3794 948684.