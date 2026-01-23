Un camión embistió a operarios que trabajaban en altura y dejó dos heridos en Resistencia

Un grave accidente vial y laboral se produjo este jueves por la noche en avenida Sabín al 2100, en Resistencia, cuando un camión de gran porte impactó contra una estructura donde operarios realizaban trabajos eléctricos en altura, provocando la caída de dos trabajadores y generando una situación de extrema gravedad.

De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 20.15, mientras personal vinculado a Secheep llevaba adelante tareas de mantenimiento sobre la línea eléctrica. En ese contexto, un camión Mercedes Benz avanzó por la zona y terminó colisionando con la estructura de trabajo, lo que derivó en la caída desde varios metros de altura de dos operarios.

Como consecuencia del impacto, uno de los trabajadores, J. A. C. (26), fue encontrado convulsionando en el lugar, mientras que el segundo operario, R. A. (43), presentaba lesiones visibles. Ambos recibieron asistencia inmediata por parte del servicio de emergencias y fueron trasladados al hospital Perrando.

Caso Loan: elevan la recompensa a $20 millones y difunden una foto actualizada del menor

Diagnóstico y estado de salud

En el centro sanitario, los médicos diagnosticaron a J. A. C. un traumatismo encéfalo craneano grave, mientras que el otro trabajador sufrió una herida cortante en el cuero cabelludo, quedando ambos en observación.

El camión involucrado era conducido por L. A. R. (39). En el lugar trabajó personal de la División Criminalística, que llevó adelante las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.

La investigación quedó en curso y no se descartan nuevas medidas judiciales en función de la evolución clínica de los heridos y del resultado de los informes técnicos.

Secheep confirmó que los operarios están fuera de peligro

Horas más tarde, el presidente de Secheep, José Hilario Bistoletti, brindó precisiones sobre el episodio y llevó tranquilidad al confirmar que ambos trabajadores se encuentran fuera de peligro.

Histórico: dictan prisión preventiva en el primer caso de narcomenudeo por flagrancia en Corrientes

Según explicó, el accidente ocurrió cuando los operarios, pertenecientes a una empresa contratista, realizaban tareas de adecuación de una línea eléctrica que se encontraba a una altura inferior a la reglamentaria. Para efectuar la corrección, utilizaban una barquilla elevadora.

En ese momento, un camión con acoplado enganchó el tendido eléctrico, generando un fuerte tironeo que provocó la caída de los trabajadores cuando ya estaban descendiendo del equipo. Uno de ellos sufrió lesiones más severas al impactar contra una columna.

Bistoletti aclaró que la zona se encontraba debidamente señalizada, con luces y conos, y que los operarios cumplían tareas bajo normas de seguridad vigentes. Tras la atención inicial en el Perrando, ambos fueron derivados al Sanatorio Chaco a través de la ART correspondiente.