Capitanich alertó por un nuevo retroceso de la actividad económica y advirtió riesgos para el empleo

El senador nacional Jorge Capitanich difundió un nuevo informe económico en el que advierte sobre un escenario de estancamiento de la actividad en Argentina, tras confirmarse una nueva caída mensual del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a noviembre.

De acuerdo al documento, la actividad económica retrocedió 0,3% en términos desestacionalizados, encadenando dos meses consecutivos de bajas, un comportamiento que, según el legislador, marca una señal de alerta sobre la evolución del nivel de actividad hacia el cierre del año.

El informe incorpora además un dato considerado clave: noviembre marcó la primera caída interanual desde octubre de 2024, con una contracción del 0,3% frente al mismo mes del año anterior, interrumpiendo una racha de variaciones positivas que se había sostenido durante más de doce meses.

Dos meses en retroceso y señales de desaceleración

El análisis de la evolución mensual del EMAE durante 2025 refleja un comportamiento irregular, con fuertes oscilaciones a lo largo del año. Tras una caída pronunciada en marzo y una recuperación parcial en los meses siguientes, la actividad volvió a mostrar debilidad en octubre y noviembre, consolidando un proceso de desaceleración económica.

Según Capitanich, esta dinámica confirma un escenario de crecimiento frágil, con dificultades para sostener una recuperación sostenida.

Sectores que crecen y sectores que caen

El informe subraya una marcada heterogeneidad sectorial, con algunos rubros mostrando un desempeño positivo, mientras otros continúan en retroceso.

Entre los sectores con mejor desempeño, se destacan aquellos vinculados a recursos naturales y servicios financieros:

Agro : crecimiento interanual del 10,5% , ubicándose 12,3% por encima de noviembre de 2023.

Hidrocarburos y minería : suba del 7% interanual , con niveles 15,4% superiores a los de dos años atrás.

Intermediación financiera: el mayor avance, con un 13,9% interanual, quedando 22,1% por encima de noviembre de 2023.

“A nivel sectorial persiste una fuerte desigualdad, con sectores ganadores y perdedores bien definidos”, advierte el trabajo.

Los sectores más intensivos en empleo siguen en caída

En contrapartida, el informe señala que los sectores con mayor impacto en el empleo continúan mostrando un desempeño negativo:

Industria manufacturera : caída del 8,2% interanual , con niveles 9,5% inferiores a los de noviembre de 2023.

Construcción : retroceso del 2,3% interanual , quedando 16,3% por debajo de su nivel de hace dos años.

Comercio: baja del 6,4% interanual, aún 6% por debajo del registro de noviembre de 2023.

Según el análisis de Capitanich, esta combinación profundiza un patrón preocupante: crecen sectores de bajo impacto laboral, mientras se contraen aquellos que generan mayor cantidad de puestos de trabajo, lo que incrementa los riesgos sociales si la tendencia no se revierte.

El informe concluye que la suma de caídas consecutivas, contracción interanual y deterioro del empleo configura un panorama económico frágil, con desafíos significativos para la actividad y el mercado laboral en los próximos meses.