Arrancó el Torneo Apertura, con triunfos de Vélez y Gimnasia de Mendoza

En una definición agónica, Vélez Sarsfield le ganó como visitante 1-0 a Instituto de Córdoba en un el inicio de la Zona A del Torneo Apertura. El gol lo marcó en el descuento Tobías Andrada, y así el equipo de Guillermo Barros Schelotto sumó sus primeros puntos, en tanto que en la próxima fecha lo espera otro rival cordobés, Talleres, el martes desde las 17:45.

En el inicio, un par de errores en la salida de Instituto posibilitaron que los de Liniers llevaran peligro en un par de oportunidades al área del arquero Manuel Roffo, aunque sin eficacia como para romper el cero. Luego, a los 25 minutos de la etapa inicial, Braian Romero recibió la pelota dentro del área, quedó de cara al arco para sacar un remate, pero prefirió enganchar ante la presión de un defensor y terminó perdiendo el esférico.

Pasada la mitad de la etapa inicial, el árbitro Andrés Merlos sancionó un penal a favor del cuadro cordobés luego de que el balón impactara en el brazo de Lisandro Magallán tras un remate de Jhon Córdoba. No obstante, el VAR, a cargo de José Carreras, invalidó la acción por un fuera de juego previo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De esta manera, el encuentro se fue al descanso con el marcador en cero, el segundo tiempo transcurrió sin grandes emociones, y cuando todo parecía encarrilarse a una igualdad sin goles, Tobías Andrada apareció en el borde del área para sacar un derechazo tras una gran asistencia de Matias Arias.

Síntesis Torneo Apertura

Fecha 1

Instituto 0 – 1 Vélez Sarsfield

Estadio: Juan Domingo Perón - Árbitro: Andrés Merlos - VAR: José Carreras.

Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Franco Moyano, Juan Ignacio Méndez, Alex Luna, Jhon Cordoba; Franco Jara. DT: Daniel Oldrá.

Vélez: Alvaro Montero; Elias Gomez, Aarón Quirós, Lisandro Magallan, Jano Gordon; Claudio Baeza, Manuel Lanzini, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Braian Romero, Tobias Andrada. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Gol en el segundo tiempo: 46m. Tobias Andrada (V).

Sin lugar en Boca, Simoni ya empezó a hacer goles en Gimnasia de Mendoza. (FOTO MDZ)

Los mendocinos, con un gol 'boquense'

En Boca no saben quien juega de 9 este fin de semana, ante las lesiones de Cavani, Merentiel y Giménez, en tanto uno de los delanteros juveniles xeneizes cedidos a préstamo marcó el gol que le dio a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en su regreso a primera luego de 42 años. Se trata de Valentino Simoni, artífice de la resonante victoria que los mendocinos se llevaron ante Central Córdoba en Santiago del Estero, en la primera jornada del torneo Apertura del fútbol argentino.

Recién ascendido a la máxima categoría, el Lobo mendocino acertó con un cabezazo de Simoni a los 5 minutos de cabeza, y luego se dedicó con esfuerzo de defender esa ventaja. Pasó algunos sofocones, pero terminó festejando un triunfo histórico. El último partido en Primera de Gimnasia de Mendoza había sido en el Campeonato Nacional de 1984.

Para Simoni, de 21 años, una de las figuras del semillero de Boca y había anotado 13 goles en 36 partidos la temporada pasada en el torneo Proyección de juveniles, el gol fue una alegría que le permite olvidar, al menos en parte, que no fue tenido en cuenta por Claudio Ubeda en Boca y así debió partir a sumar minutos en el Gimnasia mendocino.

"Tengo la espinita clavada de las veces que no me tocó jugar]en Boca, en 2025 estuve y no me dieron la oportunidad de jugar en primera...", le dijo Simoni hace un par de días al diario deportivo Olé sobre su situación en el club xeneize. "Allá no tenía lugar y vine a Gimnasia a ayudar y a aportar mi granito de arena, por eso agradezco la posibilidad que me están dando", concluyó el goleador.

Tres empates tres

En el sur, Banfield recibió a Huracán y protagonizaron un disputado duelo que terminó empatado en un gol, en tanto que Aldosivi-Defensa y Justicia, y Union - Platense iniciaron sus participaciones en el Torneo Apertura empatados en cero.

Banfield se había puesto en ventaja en el inicio del complemento con un gol del uruguayo Mauro Méndez, pero no pudo mantener esa ventaja y cerca del final Huracán llegó a la igualdad con otro gol extranjero, el del ecuatoriano Jordy Caicedo.

Ambos equipos terminaron 10 jugadores debido a las expulsiones de los mediocampistas Thaiel Peralta (Huracán) y Santiago Esquivel (Banfield). La actividad para Banfield en el Torneo Apertura continuará el próximo jueves 29 cuando visite a Sarmiento de Junín, mientras que Huracán recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza el martes 27.

NA/HB