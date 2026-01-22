Dengue y chikungunya: Córdoba registra los primeros casos y el Ministerio de Salud insiste en la vacunación

A los casos ya confirmados de gripe H3N2 en Córdoba se suman los primeros casos de dengue y chikungunya de la temporada. El Ministerio de Salud provincial confirmó que ambos diagnósticos corresponden a personas con antecedentes de viaje al exterior y que evolucionan favorablemente, sin necesidad de internación.

La confirmación se dio en el marco de una nueva reunión de seguimiento de enfermedades transmitidas por mosquitos. El primer caso de dengue corresponde a un hombre de 50 años, oriundo de la ciudad de Río Tercero, que viajó recientemente a México y no contaba con esquema de vacunación contra la enfermedad. En tanto, el primer caso de chikungunya fue detectado en una mujer de 47 años, residente de la localidad de Monte Cristo, con antecedente de viaje a Cuba.

Ambos pacientes recibieron atención ambulatoria y presentaron una evolución clínica favorable. Además, se realizaron las correspondientes acciones de bloqueo de foco en conjunto con los municipios involucrados.

Las autoridades sanitarias recordaron que continúa la vacunación contra el dengue para personas de entre 15 y 59 años que residan en los 13 departamentos priorizados de la provincia. La vacuna requiere un esquema de dos dosis con un intervalo de tres meses entre cada aplicación y se encuentra disponible en los vacunatorios de hospitales provinciales cabecera y en distintos centros de salud municipales.

Ante la aparición de síntomas como fiebre, dolores musculares o articulares y cefalea, se recomienda acudir de inmediato al centro de salud más cercano.