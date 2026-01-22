Ariel Díaz: continuidad de gestión y foco en empleo joven en sus primeros días como intendente de Despeñaderos

Ariel Díaz atraviesa sus primeras semanas al frente del Ejecutivo municipal de Despeñaderos luego de asumir, el pasado 10 de diciembre, en reemplazo de Carolina Basualdo, electa diputada nacional. Vecino de toda la vida de la localidad y hasta entonces presidente del Concejo Deliberante, el actual intendente reconoció que el desafío lo tomó por sorpresa, aunque aseguró que encara esta nueva etapa con vocación de continuidad y fuerte compromiso territorial.

Destacó el equipo de trabajo que heredó de la gestión anterior y reafirmó su impronta de cercanía con los vecinos. “Voy a trabajar para los vecinos, amo el pueblo y la gente que me conoce desde toda la vida”, sostuvo, al tiempo que remarcó que su gestión buscará sostener un vínculo directo con la comunidad y atender las demandas cotidianas “siempre al par”, sin distancias entre el gobierno y la calle.

En diálogo con este medio —su primera entrevista desde que asumió la intendencia— Díaz remarcó que no habrá cambios bruscos en la orientación del gobierno local. “Vamos a seguir los lineamientos que veníamos teniendo a nivel municipal y provincial”, explicó, con un esquema de prioridades centrado en lo social y en la obra pública, en un contexto económico que obliga a administrar con cautela cada recurso disponible.

En esa línea, el intendente confirmó que no tomará vacaciones y que su agenda estará enfocada en consolidar el funcionamiento del municipio. Entre ellos, mencionó el desarrollo del Parque Industrial, que ya cuenta con una empresa radicada y la proyección de otras tres más que ya han comenzado la avanza en tareas de remoción de suelo, además del seguimiento de los planes de vivienda, hoy condicionados por la coyuntura económica nacional.

Plan PILAR: primera experiencia laboral

Uno de los puntos donde Díaz puso especial énfasis fue la política de empleo joven. El intendente ratificó la continuidad del programa “Pilar”, una iniciativa destinada a chicos y chicas que finalizan el secundario y buscan su primera experiencia laboral. El esquema permite que los jóvenes se inserten en comercios y empresas de la localidad durante un mes, con un salario compartido entre el municipio y el empleador.

“El objetivo es que tengan una experiencia laboral real y que eso les sirva para su currículum”, explicó Díaz, quien detalló que durante enero participaron alrededor de 16 jóvenes del centenar de egresados este año en la localidad. Lejos de discontinuarlo, el jefe comunal aseguró que el programa seguirá activo como una herramienta concreta para acompañar la transición entre la escuela y el mundo del trabajo, especialmente en un contexto de dificultades para acceder al primer empleo.

En materia de seguridad, Díaz señaló que el municipio se encuentra en un proceso de adaptación y fortalecimiento del trabajo conjunto entre la Policía y la Guardia Local. En ese marco, adelantó que Despeñaderos busca sumarse a un plan provincial de monitoreo y vigilancia, con el objetivo de intensificar la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones delictivas.