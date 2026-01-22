Llaryora prorrogó la rebaja salarial del gabinete provincial hasta fines de 2026

El gobernador de Córdoba Martín Llaryora dispuso la prórroga de la reducción salarial para las máximas autoridades del Poder Ejecutivo provincial. La medida se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026 y alcanza al Gobernador, la Vicegobernadora, ministros y funcionarios de la planta política.

La decisión quedó establecida mediante una resolución dictada en el marco de los Decretos N° 2245/2023 y N° 084/2025, y conforme a lo dispuesto por la Ley N° 9820. De este modo, se mantienen los porcentajes de recorte salarial vigentes: un 25% para el Gobernador y la Vicegobernadora; 15% para los ministros; y 10% para el resto de los funcionarios políticos del Ejecutivo.

Tasas municipales en Córdoba: el 93% del automotor no tendrá aumentos reales y el inmobiliario sube 28,14% si se paga anual

Desde el Gobierno provincial indicaron que la prórroga responde a la persistencia de las condiciones económicas y fiscales que motivaron originalmente la implementación de la medida. El objetivo, señalaron, es contribuir al ordenamiento del gasto público y sostener un esquema de conducción política basado en criterios de austeridad.

Actualmente, tras la aplicación de los recortes, el salario del Gobernador y la Vicegobernadora se ubica en $5.553.726, mientras que los ministros perciben $6.100.807. En el caso de los secretarios, los haberes parten desde los $4.500.000. Según datos del portal de transparencia a diciembre de 2025.

Durante el último año, los funcionarios alcanzados por la medida registraron mejoras salariales, aunque estas se calcularon luego de aplicar la reducción decretada. En ese sentido, las futuras actualizaciones también se computarán sobre el salario reducido.

El Ministerio de Economía y Gestión Pública, facultado para ejecutar y evaluar la continuidad de estas disposiciones, ratificó que la medida busca acompañar el esfuerzo general y sostener políticas de responsabilidad en la administración de los recursos del Estado.

La resolución será protocolizada y publicada en el Boletín Oficial, conforme a lo establecido por la normativa vigente.