Cosquín 2026 bajo nueve lunas: grilla completa y claves del Festival Nacional de Folklore

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín celebrará su 66ª edición entre el sábado 24 de enero y el domingo 1° de febrero de 2026, en la ciudad cordobesa de Cosquín. Durante nueve noches consecutivas, las tradicionales “lunas”, el evento reunirá a artistas consagrados, nuevas figuras y delegaciones provinciales e internacionales en la Plaza Próspero Molina, en uno de los encuentros culturales más emblemáticos del país.

La edición 2026 apuesta a una programación que dialoga entre tradición y renovación, con figuras históricas del folklore argentino y artistas que amplían el alcance del festival hacia nuevos públicos.

PLAZA PROSPERO MOLINA

Nueve lunas, nueve identidades

Cada noche del festival presenta una identidad propia. La apertura estará marcada por el cruce entre revelaciones recientes y referentes históricos, mientras que las lunas siguientes alternarán homenajes, propuestas regionales y proyectos colectivos.

Primera Luna, prevista para el Sábado 24 de enero: Christian Herrera (revelación 2025), Jairo, Los Manseros Santiagueños, Susana Baca, Horacio Banegas, Mati Rojas, Emanuel Ayala (revelación 2025), Jorge Rojas, Delegación de Santa Fe y Cacharpaya

Segunda luna, Domingo 25 de enero: Dúo Coplanacu, Nahuel Pennisi, Flor Castro y Rocío Villegas (homenaje a Ramón Navarro), Raly Barrionuevo, Paola Bernal, Facundo Toro, Cazzu y Delegación de Brasil

Tercera luna, Lunes 26 de enero: Ahyre, Luciana Jury, Guitarreros, Duratierra, Lucía Ceresani, Cristian Capurelli, Abel Pintos y Delegación de Uruguay

Cuarta luna, Martes 27 de enero: Lázaro Caballero, Mariana Carrizo, Orellana Lucca, La Cruzada, Paquito Ocaño, Micaela Chauque, Yoel Hernández, Gaulico y Lucio “El Indio” Rojas

Quinta luna, Miércoles 28 de enero: Leandro Lovato, La Callejera, Silvia Lallana, Garupá (Celebrando a Ramón Ayala), Dúo Palma Sandoval, Ariel Ardit, Lucio Taragno, Luciano Pereyra y Delegación de Córdoba

Sexta luna, Jueves 29 de enero: Los Nocheros, Destino San Javier, Yamila Cafrune, Homenaje a Musha Carabajal, Lautaro Rojas, Bruno Arias, Las Voces de Orán (homenaje a Federico Córdoba), Ceibo, Los Tekis y Delegación de Japón

Séptima luna, Vienes 30 de enero: Juan Fuentes, José Luis Aguirre, El Encuentro (Ramonda, Rodríguez, Herrera), Natalia Pastorutti, Emiliano Zerbini, Juanjo Abregú, Adriana Rojas, Chaqueño Palavecino y Delegación de Paraguay

Octava luna, Sábado 31 de enero: Juntos la Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu), Suna Rocha, Juan Iñaki, Yamila Aguado (revelación 2025), Pablo Lozano, Adrián Maggi, Soledad (30 años) y Cacharpaya

Novena luna, domingo 1° de febrero: Peteco Carabajal, Campedrinos, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Maggie Cullen, Gauchos of the Pampa y Milo J

La edición 2026 refuerza el carácter federal que distingue a Cosquín. Delegaciones oficiales de distintas provincias argentinas formarán parte de la programación, junto a representaciones internacionales de países como Brasil, Uruguay, Japón y Paraguay. Esta diversidad consolida al festival como un espacio de intercambio cultural que trasciende fronteras y reafirma su proyección regional.

Entradas, accesos y transmisión en vivo

Las entradas continúan disponibles tanto de manera online como presencial, con valores diferenciados según la noche y el sector elegido dentro de la plaza. La organización mantiene el ingreso gratuito para menores de seis años sin butaca y dispone sectores reservados para personas con discapacidad.

Además, todas las lunas del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026 podrán seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Comisión Municipal de Folklore, “Aquí Cosquín”, y mediante la cobertura televisiva de la TV Pública, que transmitirá cada jornada desde la ciudad cordobesa.

Con una grilla diversa, fuerte presencia mediática y una convocatoria que trasciende generaciones, Cosquín 2026 se prepara para volver a ocupar un lugar central en el verano argentino. Bajo nueve lunas consecutivas, el festival reafirma su rol como punto de encuentro del folklore nacional y como uno de los eventos culturales más significativos del país.