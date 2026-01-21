Cinco días de cultura y gastronomía: llega el 37º Encuentro de Colectividades a Alta Gracia

Alta Gracia se prepara para vivir una nueva edición de su fiesta más emblemática. Del 4 al 8 de febrero, la ciudad del Tajamar será sede del 37º Encuentro Anual de Colectividades, un evento que convoca a vecinos y turistas de todo el país y que se consolida como uno de los festivales culturales y gastronómicos más importantes de la temporada estival.

La celebración, considerada la fiesta más antigua de Alta Gracia, reunirá a representantes de más de 28 colectividades que ofrecerán platos típicos y expresiones culturales de distintos países del mundo. A lo largo de cinco jornadas, el público podrá recorrer carpas gastronómicas y disfrutar de un verdadero viaje por sabores, tradiciones e identidades que forman parte del patrimonio cultural de la ciudad.

La propuesta se completa con una intensa agenda artística distribuida en dos escenarios. El escenario principal “Milo Morcillo” contará con la presencia de artistas de gran convocatoria como Damián Córdoba, Magui Olave, el Indio Lucio Rojas y Los Herrera, entre otros. Además, los ballets de las colectividades tendrán un rol central, con presentaciones diarias que aportarán danzas típicas, música y vestuarios tradicionales.

Uno de los rasgos distintivos del evento es su carácter inclusivo. No habrá plateas ni sectores diferenciados, lo que permite que todas las personas accedan y disfruten de los espectáculos en igualdad de condiciones, simplemente ingresando al predio.

La entrada general tendrá un valor de $6.000 e incluirá una consumición. En tanto, jubilados, menores de 10 años y personas con discapacidad junto a un acompañante ingresarán de manera gratuita.

La programación completa del evento puede consultarse en el sitio oficial: www.encuentrodecolectividades.com.ar.