Mina Clavero continúa consolidándose como uno de los epicentros culturales del verano cordobés. En ese marco, el Anfiteatro Municipal será escenario de una de las noches más esperadas de la temporada con la presentación de Los Tekis.

Qué es Non Barro: la propuesta gastronómica de montaña del Cosquín Rock

El viernes 30 de enero, el grupo jujeño llevará al corazón de Traslasierra un espectáculo que propone un adelanto del Carnaval, combinando folklore tradicional con elementos del rock y el pop. La propuesta promete una velada marcada por el baile, la alegría y el clima festivo, tanto para turistas como para residentes.

Con una puesta en escena que se destaca por sus visuales y la potencia de los instrumentos de viento, la banda repasará sus grandes éxitos y buscará recrear el espíritu de la tradicional celebración jujeña, con color, música y energía en pleno aire serrano. El show que comenzará a las 20 en el Anfiteatro Municipal de Mina Clavero, con entradas a un valor general de 10.000 pesos y 11.000 pesos con costo de servicio, disponibles de manera online o en la boletería del auditorio.

Fin de semana clave para el turismo en Córdoba: alta ocupación, reservas de último momento y expectativa en el interior​

La presentación se suma a una nutrida agenda cultural en la localidad. Además del show en vivo, continúa la cartelera del Cine Milac Navira, que proyecta los principales estrenos mundiales y se consolida como una alternativa cultural para disfrutar en familia o con amigos durante toda la temporada de verano.

Febrero se anticipa con grandes propuestas

El mes de febrero llegará con una agenda igualmente intensa, reafirmando a Mina Clavero como un destino activo y culturalmente diverso durante todo el verano. Entre los eventos destacados, se encuentra el show de Los Nocheros, que se presentarán el 14 de febrero, en el marco del Día de los Enamorados, con una noche cargada de música popular y romanticismo.

Crearon el Registro Provincial Único de Guías de Turismo: un paso clave hacia la seguridad y profesionalización del sector

Durante el segundo mes del año continuarán los espectáculos musicales, las actividades culturales y las propuestas deportivas y recreativas, pensadas tanto para vecinos como para turistas.