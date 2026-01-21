Los permisos de viaje al exterior para menores de edad se podrán gestionar en el Registro Civil de Córdoba

El Registro Civil de la Provincia de Córdoba comenzó a emitir autorizaciones de viaje al exterior para niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, un trámite que hasta hace pocos años se realizaba casi exclusivamente ante escribanos públicos. La medida busca descentralizar la atención y facilitar los trámites durante las temporadas de viaje, ofreciendo una alternativa más accesible y económica con la misma validez legal que la privada.

Según la normativa de la Dirección Nacional de Migraciones, los menores requieren un permiso formal en tres situaciones: si viajan solos, si lo hacen con uno solo de sus progenitores, en cuyo caso el padre o madre que no viaja debe dar su consentimiento, o si se trasladan acompañados por un tercero, como abuelos, tíos o instituciones educativas y deportivas.

El trámite no exige que ambos progenitores se presenten de manera simultánea. El único requisito indispensable es que la niña, niño o adolescente cuente con pasaporte vigente al momento de realizar la gestión y durante el viaje. La autorización tiene un valor de $30.000 y mantiene su vigencia hasta que el menor cumpla 18 años o hasta el vencimiento del pasaporte, lo que ocurra primero. Además, puede ser revocada en cualquier momento por alguno de los progenitores.

El permiso se gestiona en la sede central del Registro Civil, ubicada en bulevar Chacabuco 737, con atención de lunes, miércoles y viernes de 8 a 14 horas, y horario extendido los martes y jueves hasta las 18. Desde el organismo provincial recomiendan consultar previamente con la aerolínea correspondiente, ya que los requisitos pueden variar según la compañía.

Esta nueva opción busca simplificar la logística familiar y garantizar que los menores puedan viajar al exterior de manera segura y conforme a la ley, sin la necesidad de recurrir exclusivamente a un escribano público.