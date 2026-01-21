¿Cómo es el posible itinerario de Juniors para la ilusión del ascenso?

General Paz Juniors atraviesa un momento que invita a creer: se lo ve firme, decidido, con una idea clara y una energía que contagia. El 'Poeta' está viviendo la etapa de definiciones del Torneo Regional Federal Amateur y se aproximan horas de mucha expectiva.

El triunfo por 2-0 frente a 9 de Julio de Morteros, en el partido de ida de las semifinales de la Región Centro, fue mucho más que una ventaja deportiva. Fue una señal. Es que el funcionamiento colectivo expone argumentos para soñar. El 'Albo' muestra solidez, intensidad y una convicción que se refleja en cada acción.

En el barrio hay ilusión. Sin embargo, nadie se engaña. El desafío más inmediato será complejo. La revancha se disputará este domingo, desde las 19, en el estadio de 9 de Julio, un escenario donde el local intentará imponer condiciones desde el arranque. Jugar fuera de casa, con un rival obligado y un contexto adverso, exigirá máxima concentración. Será un partido tenso, físico y emocional, donde cada detalle puede inclinar la balanza.

El recorrido hacia el ascenso

Si Juniors logra sellar la clasificación, el camino continuará con una final regional ante Vélez de San Ramón o Central Argentino de La Banda. Dos nombres pesados, con experiencia y ambición. Aunque la seria parece liquidada: el elenco santiagueño goleó 4-0 en la ida.

Superada esa instancia, quedará un último cruce, a partido único, frente al ganador de otra región. Son cuatro encuentros decisivos los que separan al 'Poeta' del objetivo mayor. Cuatro pasos que parecen cortos en el papel, pero que en la cancha pesan una enormidad.

Un sueño que se construye entre todos

Mientras tanto, el barrio acompaña, espera y cree. Sabe que lo que viene será difícil, especialmente lejos de casa, pero confía en este equipo que volvió a representar su identidad. La ilusión avanza, partido a partido, al mismo ritmo que Juniors. Y cuando un club, un equipo y su gente caminan en la misma dirección, cualquier sueño parece un poco más alcanzable.